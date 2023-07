Todo lo que se sabe sobre el caso alienígena que se volvió viral

Desde hace décadas se ha hablado de avistamientos de objetos no identificados y de fenómenos sin explicación aparente. Esto llevó a la humanidad a pensar que en un universo tan grande era posible que no fuéramos los únicos con vida. Han surgido millones de teorías al respecto, pero las declaraciones de un ex oficial de Inteligencia de Estados Unidos lo confirma.

No estamos solos

Esta semana fueron entrevistados tres ex oficiales militares en el Congreso del gobierno de Estados Unidos. Después de haber jurado ante la ley no cometer perjurio, afirmaron que los avistamientos de OVNIS son muy frecuentes en la Tierra y que incluso EU posee al menos uno de ellos.

David Grusch compartió que a pesar de que no se le permitió formar parte del protocolo de vida extraterrestre debido a la alta seguridad y privacidad con la que se protege la información, su trabajo le abrió la puerta a un poco de información relacionada.

Haber sido oficial de Inteligencia en la Fuerza Aérea y formado parte de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, le permitieron conocer que la investigación que se lleva en torno a los “Fenómenos Aéreos No Identificados” es algo que inició hace décadas y que se maneja de manera hermética.

Por otro lado, el ex piloto de la marina Ryan Graves y el ex comandante David Fravor fueron testigos de avistamientos de OVNIS y relataron que el comportamiento de los objetos aéreos iba en contra de las fuerzas de la naturaleza y que ni en 10 años la tecnología humana podría ser capaz de replicarlo.

«Veíamos a estos objetos estar a cero velocidad, permanecían completamente estacionarios en vientos huracanados de categoría cuatro. Los mismos objetos luego aceleraban a velocidades supersónicas en comportamientos muy erráticos y rápidos para los que no tengo explicación», confesó Graves.

Pero sin duda lo que más sorprendió al mundo fue la afirmación de Grusch cuando le preguntaron sobre los pilotos que conducían las naves derribadas por Estados Unidos: «Como ya dije públicamente en mi entrevista en una estación de noticias, algunos de estos objetos recuperados tenían elementos biológicos (…) no humanos».

¿Es un avance o una amenaza?

La noticia sorprende porque las declaraciones de estos ex militares son prácticamente una confirmación de que la raza humana no es la única que existe en el universo. Y que aunque nosotros aún no hayamos conocido a otra especie, ellos sí están al tanto de nuestra existencia.

Además, esto sólo es una pizca de información sobre el tema y nos hace preguntarnos qué más es lo que oculta el departamento encargado de fenómenos extraterrestres, y cuál es su plan al poseer estos datos.

Finalmente lo que más preocupa a los gobiernos es si dichos avistamientos ponen en riesgo la seguridad del planeta. «No tenemos nada que pueda detenerse en el aire e ir en la otra dirección, ni tenemos nada que pueda, como en esta situación, descender del espacio, pasar el rato durante tres horas y volver a subir (…) La tecnología a la que nos enfrentamos es muy superior a todo lo que tenemos», remarcó Fravor.