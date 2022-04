Toyota GR Corolla | Noticias

Sólo existe una marca en todo el mundo que de verdad se compromete con el deporte motor a tal nivel que compite oficialmente dentro y fuera del asfalto en disciplinas tan diversas como los rallies (WRC y Dakar), Le Mans (WEC), NASCAR, et al. Dicho fabricante se llama Toyota, el que más produce y vende vehículos a nivel global.

Gracias a su potente músculo, esta empresa liderada por Akio Toyoda (nieto del mismísimo fundador) posee una división llamada Gazoo Racing, la cual nos trae autos como el modelo en cuestión: el GR Corolla.

Sí, luego de muchísimos teasers, este nuevo hot-hatch (genuinamente hablando) ostenta un motor turbo de tres cilindros en línea, 1.6 litros, 300 caballos y 273 libras-pie, acoplado nada menos que a una caja manual de seis velocidades. #boom!

La cosa no acaba ahí, pues además de tres pedales en lugar de dos, este Toyota cuenta con un sistema de tracción integral (GR-FOUR) derivado del que usan los coches de rallies, además de rines de 18 pulgadas, frenos con pinzas de cuatro pistones adelante y dos detrás, así como un montón de piezas hechas ex profeso para que este Corolla no se rompa mientras nos divertimos conduciéndolo duro.

De hecho, según la marca, el lanzamiento de este auto tomó un año más de lo planeado, hasta que finalmente el señor Toyoda lo probó y autorizó su producción. Por cierto, es curioso saber que él mismo suele involucrarse en los proyectos especiales hechos por entusiastas para entusiastas. Esto lo menciono con una enorme alegría, pues pienso queconducir por gusto es uno de los mayores placeres que la vida puede dar.

Regresando al tema de Toyota como marca, es importante resaltar que en México cumpleya 20 años. Recientemente la batuta fue entregada a Memo Díaz (luego que Tom Sullivan la ejerciera durante nueve años). Por ello, luego de haber probado todos sus modelos y conocer a muchos miembros del equipo de Toyota, quiero expresar mi admiración por su calidad en general, sus reconocidos procesos internos, el hecho de contar con plantas en nuestro país y tener frenos con ABS en todos sus modelos.

Por eso y más, desde Europa brindo con ellos por estos primeros 20 años de éxito.

Gasolina

L3 turbo

1.6 litros

300 caballos

273 libras-pie

Manual x6

AWD

