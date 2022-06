Travis Barker es hospitalizado de emergencia

Travis Barker, baterista de la famosa banda Blink-182, fue hospitalizado de emergencia este martes en Los Ángeles, California.

El músico llegó en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai, en compañía de su esposa, Kourtney Kardashian, quien ha estado a su lado en todo momento.

#UPDATE: Travis Barker’s medical emergency is starting to sound more serious … because his daughter is asking for prayers. https://t.co/lCAXL6esJv

— TMZ (@TMZ) June 29, 2022