Un hombre de lucha, conoce a Román Rodríguez Márquez

A partir del 1 de julio, Román Rodríguez Márquez, orgullosamente egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), será el Director General de Helados para Latinoamérica en Unilever, un logro más en sus 23 años dentro de la empresa, a la que llegó con la firme intención de liderar y colocar como la primera en su ramo, por supuesto con el apoyo de su gran equipo de trabajo.

Para iniciar la entrevista y antes de hablar de sus logros profesionales, Román comienza por contar de dónde viene, y lo hace con gran orgullo y agradecimiento, primero a su madre, que sola logró sacar adelante a seis niños y hacer de ellos hombres de bien; también nos habla de la familia que ha formado con su esposa Kari.

“Soy hijo de una madre soltera, somos seis hermanos, soy el quinto de ellos, imagínense a mi madre criando a seis hombres, seguro fue algo complicado. Desde que tengo uso de razón practiqué lucha grecorromana, mi primer diploma lo logré cuando tenía menos de 4 años y pesaba 17 kilogramos, obteniendo el primer lugar Nacional infantil, aún lo guardo con mucha añoranza y orgullo. A partir de la disciplina del deporte, en mi vida empezó a regir un modelo muy interesante del que tomé valores como el trabajo constante y la disciplina, pero sobre todo amor, porque si algo nos dio mi mamá en cada momento fue mucho amor.

“La lucha grecorromana es un deporte poco conocido que en realidad es muy completo, donde la preparación física y mental son muy relevantes. Puedo asegurar que la lucha me dio grandes fundamentos en los que hoy se basa mi vida: trabajo, disciplina y amor a lo que uno hace. Si algo pudiera agregar a mi formación es el valor de la fe, mi mamá tenía mucha, siempre creyó en que sus seis hijos podríamos lograr cosas más grandes de lo que nos imaginábamos, y tuvo mucha razón, hoy les puedo decir que los seis hijos que mi mamá tuvo y formó somos hombres de bien, tenemos una forma de ser, de vivir, de trascender influenciada enormemente por los valores que ella siempre nos inculcó, somos felices hoy con nuestras vidas, hemos formado nuestras familias y trabajamos duro todos los días. “¡Este año cumplí 28 años de matrimonio con Kari, quien es una persona excepcional y mi mejor complemento, siempre digo que ella es la parte bonita de mi vida! Tenemos tres hijos increíbles, Alexa, Erick y Jois; Alexa y Jois están fuera de México preparándose para continuar persiguiendo sus sueños, y Erick trabaja para una compañía mexicana de alimentos y vive con nosotros. Ellos son mi inspiración diaria, el motor que me hace levantarme cada día para ser una mejor versión de mí”. Emocionado al hablar de sus raíces, agrega: “Siempre he creído que la suma de voluntades muchas veces es más valiosa que el recurso mismo, la magia ocurre cuando todos buscamos un mismo objetivo en cualquier ámbito de nuestra vida, en lo personal y muchísimo más en el profesional, donde podemos no tener el máximo recurso para operar un negocio, pero si la gente, los equipos y la mente están comprometidos y buscando un mismo objetivo, se puede lograr”. Al hablar de cómo ha llegado al lugar donde está, comenta: “Entonces, si tú me preguntas cómo es que llegué hasta aquí, es tratando de vivir todos los días con mucha disciplina, constancia, amor a lo que hago y, muy importante, con la mente abierta a siempre aprender algo nuevo de cada persona que tenga la oportunidad de conocer e interactuar; esa disciplina, ese trabajo, ese amor que le pone uno a las cosas, me parecen fundamentales, y lo veo a lo largo de mi carrera, estoy cumpliendo en julio de este año 23 años en Unilever”.

¿Cómo fue tu llegada a la empresa?

Recuerdo perfecto el primer día en que llegué a las instalaciones de Helados Holanda, estaba en búsqueda de trabajo. Me hicieron todos los exámenes para admitirme, y cuando regresé a casa le platiqué a mi esposa: “Es que me encanta porque hasta las oficinas huelen a helado”. Y enfrente tenía un gran reto porque acababan de instalar un nuevo sistema a nivel nacional y yo iba a ser el jefe administrativo y financiero de una unidad de negocio, de un centro de distribución, el más grande en Latinoamérica. El reto era grande, pero a mí me gustan los retos, y dije: “Tengo que poner en orden esto”. Yo veía las oportunidades y no los problemas en esta nueva etapa en mi vida en una organización increíble, veía todos los días las camionetas, las rutas, soñaba con poder dirigir a esa Fuerza de Ventas con identidad muy propia, con mucha garra; los muchachos me platicaban de los problemas que vivían en su jornada, que a veces un cliente no les quería pagar, y entonces me empecé a involucrar con ellos, a ser empático y entender cómo podía apoyarlos; ahí empezó mi sueño, en 1999, y dije: “Voy a liderar esto, quiero ser quien dirija a esta Fuerza de Ventas que nos representa tan dignamente, quiero entender más sobre el entorno, contribuir, hacer historia, dejar un legado”.

Y empezaste completamente desde abajo…

Completamente desde abajo, me tocó gestionar con mis equipos de trabajo cada problema que ellos enfrentaban, vendedores que me decían: “Es que Román, el cliente no me paga, vente conmigo para que veas que es en serio”, y me subí a las rutas con ellos. A partir de ahí encontré algo que fue y sigue siendo fundamental en cada puesto que he desempeñado en la organización para mí: la empatía que podamos tener con los equipos de trabajo, el entendimiento de lo que ellos enfrentan todos los días, ponerse en los zapatos de los demás, tener una conexión real. Y fue así que comprendí lo que es el liderazgo para los equipos, servir a ellos, facilitar su trabajo, en realidad yo no me considero que sea el jefe de esta organización, soy un facilitador, trabajo para mi equipo, y lo digo de verdad, con acciones, no solamente con palabras. Entendí perfecto cuáles eran los motivadores de este gran equipo al que llamo ¡mi familia de camisetas rojas! Entendí la importancia que tiene cada área en la organización: desde las personas que compran los materiales, los que producen, los que imaginan los productos, las campañas, los que cuidan de nuestra salud financiera en las agencias, quienes despachan nuestras rutas y, por supuesto, quienes día a día entregan millones de sonrisas en nuestros congeladores.

Román comparte que una de sus mejores épocas aplicando el Liderazgo para los Equipos fue cuando logró ser la mejor Región del país por tres años consecutivos con todos los indicadores a tope, “porque me convertí justo para ellos en alguien que si me hacían una llamada, yo les ayudaba a resolver el problema, con esto el equipo hizo su trabajo de forma extraordinaria, hizo magia al entender que todos buscábamos un objetivo en común”.

¿En estos 23 años has estado en varias áreas?

Sí, a pesar de estar muchos años en el negocio de helados, también manejé todas las categorías y canales de Unilever, desde el área de Ventas, y fui director de una división que tenemos que se llama Unilever Food Solutions, donde servimos con nuestros productos en tamaños institucionales a hoteles, restaurantes y comedores industriales. Si algo me gusta de este andar en Unilever es que he tenido la posibilidad de conocer y aprender de muchas personas, y entender también la perspectiva de distintas áreas que he tenido la fortuna de manejar. Me considero alguien que tiene perfecta sensibilidad de lo que es el mercado mexicano, y ahora que tengo un gran reto en Latinoamérica, la misión es la misma: entender a profundidad las necesidades y en consecuencia cómo debemos atender cada una de ellas.

¿Cuál es el gusto de los mexicanos en cuanto a helados?

Qué bueno que pones esto sobre la mesa; me parece que el gusto del mexicano es muy diverso, pero en realidad lo que más nos agrada a los mexicanos es tener ese instante de placer y evocar esos momentos como yo les platicaba de cuando era niño, la conexión que existe entre el mexicano y el consumo del helado, porque siempre evocas momentos de felicidad, de añoranza, nunca negativos, sí positivos. Te puedo decir que es muy variado, aunque tenemos productos líderes, por ejemplo, nuestra Magnum Almendras, que es el que más aceptación tiene entre los mexicanos, pero justo está por este tema de indulgencia y de placer que tenemos. También tenemos Mordisko, una marca orgullosamente mexicana y que hoy exportamos.