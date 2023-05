Una experiencia gastronómica única con fusión Greco-Mediterraneo, conoce KARPOS.

A good restaurant is like a vacation; it transports you, and it becomes a lot more than just about the food.

Danko Hospitality junto con la Chef Estrella Jafif crean al nuevo proyecto que promete marcar un antes y después en comida Griega Mediterránea llamado: Karpos. Sumándose a la familia junto con Mandolina y Villa Azur. Karpos es un proyecto que se creo hace más de un año, en donde el objetivo fue llevar platillos tradicionales griegos con toques únicos de la chef Estrella Jafif. Transmitir en cada platillo un poco de historia y amor a la cocina. Junto con la firma de Jafif Arquitectos llevan a cabo un proyecto único, que logran transportar a sus comensales al Mediterraneo. Cada receta cuenta una historia diferente Todas las recetas son creadas meticulosamente con los más finos estándares de calida y con calidad premium para complementar sabores y especies que nos llevan a otro mundo. Sus principales platillos son a la parrilla de carbón al momento, o en hornos de leña, y absolutamente todo es elaborado diariamente en sitio. Desde su pan

