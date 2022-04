Vive el lado chic de Montreal

Montreal es una de las ciudades más cosmopolitas y con más estilo de Canadá; aquí, 6 maneras de vivir el lado chic de Montreal.

Brunchea en Café Holt

Este restaurante mantiene el legado de la comida francesa tradicional con una influencia contemporánea de Montreal.

Para un brunch te recomendamos los huevos benedictinos con salmón, con tocino o con burrata; el ‘classic brunch’, que incluye dos huevos, tocino, papas y pan Brioche, o prueba la hamburguesa vegetariana.

Visita la Barbie Expo

¿Imaginas un lugar con más de mil muñecas Barbie? Visita esta padrísima expo (¡gratuita!) en donde podrás ver Barbies con atuendos de diseñador, trajes típicos, y hasta de películas como Legally Blond, Twilight o Titanic.

Ya que estés ahí, date una vuelta por el Cours Mont-Royal, un elegante centro comercial con elegantes candelabros, escaleras de caracol y más de una decena de tiendas.

Relájate en un elegante spa

Para relajarte después de un día de caminata, o solo desconectarte deli, visita el nuevo Guerlain Spa del hotel Four Seasons, que ofrece servicios como el Energy & Glow in Montreal, un reequilibrio de los flujos de energía muscular, vascular y celular de la tez, o el tratamiento corporal Power of Montreal, que combina un masaje profundo de los músculos de la espalda, las piernas y los brazos con una suave relajación de las articulaciones.

La propuesta de Four Seasons elevará definitivamente tu estancia en Montreal, y otro plus es su ubicación ideal cercana a las tiendas de la calle Sainte-Catherine y al Museo de Bellas Artes, hogar de magnífico arte de Quebec y Canadá, con grandes obras contemporáneas internacionales y exposiciones temporales.

Haz shopping de altura

Montreal es el tercer centro más grande de fabricación de ropa en América del Norte, así que aquí encontrarás un sinfín de opciones para shopping.

La calle Sainte-Catherine incluye un centenar de tiendas de lujo, grandes almacenes y boutiques; visita el elegante centro comercial Holt Renfrew Ogilvy para encontrar ropa y accesorios de las mejores firmas y date una vuelta por las tiendas canadienses Simons (departamental), Aritzia (ropa de mujer definida como ‘Everyday Luxury’), Roots (la marca que promueve un estilo de vida al aire libre que une lo mejor de los outdoors y la ciudad) y por supuesto la conocida Canada Goose.

Asiste a la Fórmula 1

Uno de los eventos más esperados de Montreal es la Fórmula 1, que este año tendrá lugar del 17 al 19 de junio. Ubicado en la isla de Notre Dame, en medio del río St. Lawrence, el lugar se ha convertido en un básico en el calendario de F1 desde que se convirtió en hogar permanente del Gran Premio de Canadá, en 1978.

Este es el pretexto perfecto para llevar a tu pareja a Montreal, echarle porras a Checo Pérez y disfrutar de unos días en la ciudad.

Disfruta los atardeceres rosas

En primavera, la ciudad se llena de actividades, muchas de ellas gratuitas; por ejemplo, puedes subir a la cima de Mount Royal para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad, pasear por la fuente o hacer un picnic en Parc La Fontaine, y por supuesto, disfruta de las vistas del Viajo Puerto de Montreal.

Cómo llegar

Montreal cuenta con tres aeropuertos: Montreal/Saint-Hubert, Montreal Mirabel y el internacional Montreal-Pierre Elliott Trudeau, que es el más transitado de Quebec y el tercero más transitado de Canadá. Aerolíneas como Air Canada, que se ha comprometido con el objetivo de cero emisiones netas de todas las operaciones globales para 2050, ofrece vuelos directos entre CDMX y Montreal, o con escala vía Toronto.

Consulta más info de Montreal en:

https://www.mtl.org/en