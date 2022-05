¡Vive un concierto irresistible con Walmart!

No hay plazo que no se cumpla y este 19 de mayo Paty Cantú y Moenia serán los encargados de ponerle música a una súper temporada en Walmart con un concierto que se transmitirá a través del Facebook de Walmart México y que no te puedes perder. ¿Estás listo para verlo?

Conéctate hoy en punto de las 8 de la noche al concierto de Walmart para que puedas disfrutar la mejor música, desde donde estés, en compañía de Patricio Borghetti, quien con toda la alegría que lo caracteriza será el anfitrión de la velada. Los creadores de “Manto estelar” serán los primeros en aparecer para reencontrarse con su público. El broche de oro de este sensacional espectáculo será con Paty Cantú , quien aparecerá en el escenario para interpretar temas de amor y desamor como “Clavo que saca otro clavo”.

Además de mucha diversión, baile y canto con los mejores temas de estos exponentes de la música pop y electrónica, ¡Walmart tiene preparadas varias sorpresas que te encantarán! Así que prepárate porque “afortunadamente sí eres tú” quien podrá disfrutarlas, pero “¿en qué momento?”, ¡mantente pendiente de la transmisión en línea!

Y después de la fiesta, prepárate porque del 20 al 22 de mayo podrás aprovechar la Preventa Exclusiva en Línea de Walmart o desde su app para hacerte de esa computadora que tanto quieres o renovar tu smartphone con increíbles precios.