Washington: Una historia en cada paso

Como la capital de USA, Washington D.C. es una ciudad que destila historia, arte y cultura. Podrás disfrutarla como prefieras, ya que museos, monumentos y emblemáticas casas que resguardan hechos memorables son parte de la esencia de esta localidad.

Si es tu primera vez en Washington te recomendamos abordar el Hop-on, Hop-off Washington DC Big Bus Tour en Union Station, con el que tendrás la oportunidad de conocer los monumentos, museos y edificios más famosos de la ciudad.

Esta experiencia está disponible desde las 9:30 de la mañana hasta las 17:30 horas, tiempo suficiente para que bajes en cada punto, lo descubras por cuenta propia y vuelvas a tomar otro de los autobuses que recorren la ruta para conocer los demás sitios.





Algunos lugares que encontrarás durante el recorrido son: el Capitolio, Air & Space Museum, el Memorial de la Segunda Guerra Mundial y el Monumento Memorial a Abraham Lincoln, así como el esplendoroso Jardín Botánico y Chinatown.

No dejes de visitar el Monumento a Washington y tomarte la foto en uno de los escenarios que inmortalizó la película “Forrest Gump”.



La experiencia del Hop-on, Hop-off Washington DC Big Bus Tour incluye una audioguía que te explica a detalle cada uno de los lugares por los que pasa, además de aportar datos curiosos sobre las calles y los personajes más importantes de la historia de Estados Unidos.



Cabe mencionar que la mayoría de los sitios emblemáticos de la histórica ciudad de Washington D.C. no tienen costo alguno, es decir, son de acceso gratuito.



Uno de los escenarios más preciados de la ciudad es la Biblioteca del Congreso, donde su imponente arquitectura maravilla a primera vista. Además, aquí se resguardan más de 164 millones de artículos, incluyendo libros, películas, audios, fotografías, periódicos, mapas y manuscritos, convirtiéndola en una de las mayores librerías del mundo.



Entre las joyas de la biblioteca se encuentran las tres copias completas de la Biblia de Gutenberg y varios borradores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.



En 1800, como parte de un acto del Congreso que preveía el traslado del nuevo gobierno nacional de Filadelfia a Washington, el presidente John Adams aprobó que se destinaran 5 mil dólares para la compra de libros para el uso del Congreso, lo que marcó el comienzo de este gran archivo de la nación.



Fue también el ex presidente Jefferson, ya retirado en Monticello, quien acudió al rescate de la nueva Biblioteca durante la Guerra de 1812. En 1814, los británicos incendiaron Washington, destruyendo el Capitolio y la pequeña biblioteca del Congreso en su ala norte.



Más tarde, el Congreso aceptó la oferta de Jefferson de vender su amplia biblioteca personal de 6 mil 487 libros para «recomenzar» su propia biblioteca.



La fascinante Biblioteca del Congreso se compone de tres edificios en Capitol Hill: el Thomas Jefferson, el James Madison Memorial Building y el John Adams.



Se requieren boletos de entrada con horario programado para ingresar al edificio Thomas Jefferson de la Biblioteca. De martes a sábado podrás conocer este peculiar sitio de 10 de la mañana a 5 de la tarde, a excepción del jueves, cuando las puertas cierran a las 8 de la noche.



Por otro lado, uno de los spots más icónicos de la ciudad es el Museo Smithsoniano de Arte Americano, que resguarda una amplia colección de arte estadounidense con piezas de reconocidos artistas como Nam June Paik, Georgia O’Keeffe, Edmonia Lewis y Edward Hopper.



Cada una de las salas de exhibición que integran el extraordinario museo tiene su propia esencia, incluso comparte su histórico edificio con la National Portrait Gallery que actualmente exhibe la exposición “Poder Estelar”, fotografías de la época de Hollywood por George Hurrell. La muestra estará disponible hasta el 5 de enero de 2025.



Tómate tu tiempo para recorrer cada uno de los pasillos y salas de este magno museo, ya que es muy extenso, pero igual de interesante. Se trata de una de las colecciones de arte americano más importantes del mundo, sobre todo porque abarca diversos periodos que nos dan una mayor perspectiva de la evolución artística de la humanidad, así como su impacto en la sociedad.



PODER FEMENINO



La historia de la humanidad no sería la misma sin la intervención de las mujeres, y en Georgetown, a poco más de 20 minutos en auto desde Union Station, conocerás de cerca los relatos de algunas personalidades de la mano de “A Tour of Her Own”, y Georgetown es uno de los barrios que podrás recorrer en compañía de sus guías especializados.



Una de las paradas del tour es “Martin’s Tavern”, donde JFK le propuso matrimonio a Jackie. La historia de esta famosa pareja también tiene otro emblemático lugar que podrás conocer: una de las casas donde vivieron mientras John era senador.





En el mismo vecindario está la antigua casa de Polly y Frank Wisner, pioneros de los Sunday Night Supper Clubs, en donde se reunían para crear políticas en las décadas de 1950 y 1970.



Tu visita a Washington debe incluir sí o sí un recorrido por dos de los lugares más importantes y simbólicos de Norteamérica: el Capitolio y la Casa Blanca.

La experiencia en el Capitolio incluye una visita a la Cripta, la Rotonda y la Sala Nacional de las Estatuas.





El Centro de Visitantes, la incorporación más reciente al histórico complejo del Capitolio, está ubicado bajo tierra en el lado este del histórico edificio, y aunque es una extensión del mismo, para su construcción se utilizaron materiales similares para que coincidieran con los colores y texturas de la edificación.



El Capitolio es sede del Congreso de USA, por lo que la Cámara de Representantes y el Senado permanecen abiertos a los visitantes siempre y cuando estén en sesión. Para ingresar a estos espacios es necesario obtener pases en los mostradores para citas.



Aquí también encontrarás una amplia exposición dedicada a la historia del Congreso de USA, nutrida por documentos, videos, salas de proyección y objetos originales. Como punto a destacar encontrarás un modelo a gran escala en yeso blanco de la Estatua de la Libertad.



Uno de los edificios más fotografiados es la Casa Blanca, residencia oficial y oficina central del presidente de Estados Unidos. Su construcción inició en 1792 y estuvo lista para ser habitada en 1800. John Adams fue el primer mandatario en establecerse en este icónico lugar.





La Casa Blanca cuenta con un Centro de Visitantes que ofrece una experiencia íntima gracias a los casi 100 artículos que están exhibidos; uno de los archivos más curiosos es un compendio de las mascotas de los presidentes, incluyendo “Socks”, el minino de Bill Clinton.



¿Hambre?



No dudes en visitar uno de los spots culinarios más populares del momento: J. Hollinger’s Waterman’s Chophouse. Ubicado en Silver Spring, Maryland, a media hora del Downtown de Washington D.C., el lugar ha encantado a críticos gastronómicos y comensales que disfrutan de un menú variado.





El restaurante ofrece cenas que se ajustan a cualquier paladar, ya que ofrece desde ostras, ceviches y langosta, hasta pastel de cangrejo, confit de pato servido con almendras tostadas o hamburguesa de brisket, tocino y queso cheddar.





Una vez que saciaste tu apetito puedes pasar al bar, donde el ambiente es totalmente distinto. Encontrarás desde los cócteles clásicos hasta propuestas interesantes como “Mother of Pearl”, que combina vodka, licor benedictine, leche de coco, lichi y jugo de limón.