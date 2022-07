Will Smith le pide perdón a Chris Rock

Han pasado cuatro meses desde que ocurrió uno de los incidentes más sonados del espectáculo: la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022.

El origen del incidente lo ocasionó el chiste del presentador, Chris Rock, sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, comparándola con la teniente O’Neil, de la película de Ridley Scott, por llevar la cabeza rapada. En un principio, Will Smith tomó la broma con risas, pero acabó enojándose cuando vio a su esposa molesta por la broma del comediante.

Will ha subido un video a su cuenta personal de Instagram en el que pide perdón por «su comportamiento inaceptable» en aquella gala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

El actor dice que se ha puesto en contacto con el humorista Chris Rock para disculparse, pero que este no ha querido tener hasta ahorita ninguna conversación por el momento. Además de disculparse con Chris, Will pide perdón a la madre del comediante.

«En aquel momento no me di cuenta de cuánta gente resultó herida por mi comportamiento». Finalmente, Will Smith aseguró que odia cuando decepciona a las personas, ya que esa noche no se comportó a la altura de la imagen que se tiene de él y del premio que ganó.

“Soy un ser humano y cometí un error, sé que fue impactante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo”, dijo Will.