Yalitza Aparicio disfruta de la nieve en Utah

Cada año, durante las últimas dos semanas de enero se lleva a cabo el Festival de Cine de Sundance, el cual reúne a cinematógrafos en búsqueda de nuevas perspectivas. Al evento se dan cita artistas independientes y personalidades con destacadas trayectorias en la industria, en un ambiente de diálogo, creatividad e innovación.

Yalitza Aparicio, Tenoch Huerta y Eugenio Derbez estuvieron presentes en la edición de este año. La emoción de encontrarte con compañeros de tu mismo país es grande, y más cuando los estás viendo cumplir sueños. Así que Eugenio Derbez no tardó en compartir lo feliz que estaba de compartir este momento con sus colegas mexicanos, acompañado de la frase: «¡Poder mexicano en Sundance!».

Por su parte, Yalitza y Tenoch no dudaron en hacer notar su presencia y el característico ritmo que corre por la sangre latina. Los actores tomaron el centro de la pista de baile de The Latinx House y se movieron al ritmo de la cumbia demostrando sus mejores pasos de baile.

my man was having a fun night 😭 pic.twitter.com/HeW7tB3aHC

— 𝐤 ❀ (@emiliadearmas) January 22, 2023