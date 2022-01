Yalitza Aparicio reacciona a los comentarios de youtuber sobre su inglés

Hace unos días la youtuber Superholly, quien constantemente se dedica a analizar la pronunciación correcta del idioma inglés, realizó un análisis sobre el inglés de Yalitza Aparicio. La youtuber señaló que su interés por hacer dicho análisis comenzó al leer un artículo el cual decía que Yalitza Aparicio aparece en un nuevo cortometraje hablando inglés perfecto como una nativa estadounidense.

A lo largo del video, Superholly destaca que se sintió “timada” por el título de un artículo que le hizo tener altas expectativas de la actual pronunciación de Yalitza a tan pocos años de practicar el idioma, y opinó que en el cortometraje Yali no suena como nativa de Estados Unidos, sin embargo, no le quita el mérito: “Definitivamente aquí suena como alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español. Ojo que no le quito el mérito”, señaló la youtuber.

A lo que Yalitza respondió por medio de un video: “Yo creo que ahí todos nos sentimos timados, yo también me emocioné. No he buscado si hay videos de mí hablando inglés. No sabía que hablaba inglés, no me había enterado”, bromeó la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

“Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho, como dicen, lleva su tiempo, es un proceso y ya hablar un inglés perfecto ¡uf, no lo creo! Ahorita la verdad no. Además, en este corto la intención era esa exactamente, pues es una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos y justo recuerdo que cuando estábamos checando qué acento tenía que tener o el tono, y todo esto, algo que mencionaba mucho la directora era justo que se tenía que notar que no era de allá, y que como muchas personas llegan a Estados Unidos y aprenden este idioma, les cuesta un poco la pronunciación, entonces era una de las intenciones también”.

Yalitza recalcó lo complicado que fue para ella al principio hablar frente a las cámaras a pesar de que tuviera traductores, sin embargo, el apoyo de Marina de Tavira fue fundamental para ello: “No sé cómo le hice, era la primera vez que hacía todo eso, la primera vez que trataba de tener una conversación así, en la que todo se va como distorsionando, y mis respetos para las personas que te ayudan a traducir. Mi ventaja es que conté con el apoyo de Marina de Tavira, siempre estuvo ahí ayudándome, la verdad es que es una persona increíble y eso también me daba mucha seguridad y fuerza para seguir, ¡amo a Marina de Tavira!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

No obstante, la youtuber destacó que se sentía orgullosa de Yalitza al hablar su idioma español en todas sus entrevistas, ya que normalmente los actores que visitan México desean que los entrevistadores sepan inglés y no de forma contraria, situación que le cambió por completo la visión del inglés de Yalitza en el cortometraje: “Ahora sí escucho con diferentes oídos este cortometraje en donde está hablando en inglés. Es como ¡wow, Yalitza hablando inglés! Nunca es tarde para empezar, es emocionante ver cómo se está aventurando por intentarlo”.

Yalitza estuvo de acuerdo con la opinión de que nunca es tarde para empezar y que todos fueron timados por el título de un artículo: “Efectivamente, todos fuimos timados por el título de un artículo que dice más de lo que debería, ¿qué les costaba poner que por primera vez me veían hablando más de dos-tres palabras? Hasta yo me había emocionado”, expresó la actriz.