Yamaha R7 | Novedades

Conocida también por los más exigentes como la YZF-R7, ésta es la moto más reciente de Yamaha en México y la tercera en nuestro país en montar un motor bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos. Se trata de un modelo perfecto, sobre todo si ya tienes cierta experiencia en una de cilindrada menor y además te gustaría continuar rodando en dos ruedas.

Luego de analizarla a detalle me parece que la R7 ofrece un muy buen balance entre el uso diario, salidas de la ciudad (autopista y carretera) y, por qué no, hasta uno o dos track-days al año.

Lo anterior se dice fácil, pero para lograr que una moto ofrezca tal nivel de versatilidad significa que su motor es, aunque contundente, moderadamente poderoso, sin llegar a ser explosivo, y al mismo tiempo la suspensión no llega a ser tan firme. Por ende, está claro que se trata de una moto que además de ser muy ágil, también es muy cómoda para usarse todos los días.

Probablemente la idea de Yamaha sea democratizar las motos deportivas, las cuales hanperdido popularidad en todo el mundo debido, entre otras cosas, a la gran oferta en distintos segmentos.

Además de su moderado peso y su flexible motor de dos cilindros, la R7 carece de ayudas electrónicas a la conducción. Esto me parece una muy positiva sorpresa, pues no sólo me recuerda a su hermana la T700 (una de mis favoritas), sino que garantiza que la fiabilidad mecánica típica de esta marca japonesa te deje disfrutar de la moto durante muchísimos años.

Para rematar, el sonido a ralentí y también al acelerar es moderado, no una locura que al final del día suele molestar.

Como no podía ser de otro modo en una moto deportiva, la posición de manejo exige inclinarnos hacia adelante y llevar los pies hacia atrás, así el carenado te permite cortar mejor el aire. Su cuadro de instrumentos es completamente digital, y aunque es monocromático tiene los colores invertidos. Lo mejor es que para controlar dicha pantalla ahora existen unos pulsadores en la piña izquierda, en lugar de tenerlos en la misma pantalla.

Los más conocedores dirán que, en resumen, esta R7 no es más que una MT-07 en versión superdeportiva, y coincido con ello. Más allá de que sus características técnicas (frenos, suspensión, neumáticos, embrague, entre otros) y diseño me parecen muy interesantes, me da mucho gusto volver a escribir de nuevo acerca de una novedad de Yamaha en nuestro país, y además espero poder probar algo de ellos muy pronto.

Gasolina

L2, 689 cc

74 caballos

49.5 libras-pie

Desde $265, 499

yamaha-motor.com.mx