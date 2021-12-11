×
Justin Bieber revive polémica con Selena Gomez por un “like” viral
Chris Pratt conquista con su carisma la CDMX en la premier de “Sin Piedad”
James Van Der Beek rompe con los propósitos de Año Nuevo tras su diagnóstico
Caitlyn Jenner da su opinión sobre Timothée Chalamet, novio de Kylie Jenner
Julio Iglesias responde tras denuncia por agresión sexual: “Todo se aclarará”
James Van Der Beek rompe con los propósitos de Año Nuevo tras su diagnóstico
ENTRETENIMIENTO
Candelaria Pinponería: el plan con mejor “rebote” antes del estreno de Marty Supremo
Disney confirma a los protagonistas del live action de Enredados
El último día de Stranger Things llegará a Netflix en un documental
Guillermo del Toro anuncia la muerte de su hermano: “los corazones rotos siguen latiendo”
One Battle After Another arrasa en los Critics Choice Awards 2026
Las películas más esperadas de 2026
Noah Schnapp confiesa que “Stranger Things” le dio estabilidad financiera para toda la vida
Jaime Camil se transforma en Tronchatoro en el estreno de “Matilda, el Musical”
Marvel confirma el regreso de Chris Evans como Capitán América
MODA
Pantone revela Cloud Dancer como su Color del Año 2026
Etam y el arte de regalar confort: cuando el lujo se redefine desde la calma
Louis Vuitton x Takashi Murakami presentan la magia psicodélica de “Artycapucines VII”
Los delantales están en tendencia con Miu Miu que revaloriza el trabajo femenino
Mugler y el look más hot de Belinda en “Mentiras”
Adidas rinde homenaje al Día de Muertos con una edición especial
Los jeans de Loreto Peralta son la prenda que necesitas en tu clóset
De Barney a Alex Russo, así es la colección inspirada en Selena Gomez
Cómo replicar el estilo de Priscila Escoto sin fallar en el intento.
Ale Capetillo usa el “poder del drapeado” en este vestido
Amarás los lentes vintage de Margot Robbie
BELLEZA
Iván Pol revela el tratamiento facial de Emma Stone en los Globos de Oro
¿Kendall Jenner se hizo cirugías? Ella revela los secretos de su belleza
El nuevo color de cabello de Leighton que desearás llevar
Cómo llevar las glazed nails esta temporada
House of Beauty 2025: la experiencia de belleza más esperada llega a la CDMX con Sephora
Ale Capetillo y su peinado con historia en su debut en el Paris Fashion Week
Rosalía sorprende con axilas decoloradas en París: ¿nueva tendencia?
Pumpkin spice nails y más tendencias de manicura para abrazar el otoño
El secreto rubio mejor guardado: ¿catsup en el cabello?
Patrick Ta Beauty llega a SEPHORA México: lo que debes saber del lanzamiento
ESTILO DE VIDA
Santo Spirito: la Toscana reinterpretada en la Roma Norte
Testal: la experiencia gastronómica mexicana que está conquistando la CDMX
Vicente Asador de Brasa: el secreto mejor guardado para vivir una cena con maridaje inolvidable
Vacaciones en familia en la Riviera Maya: el plan perfecto para cerrar el 2025
Dónde hospedarse en Mérida: descubre ODA Hotel, el secreto mejor guardado de la ciudad
Etéreo, el spot más lujoso para darle un respiro a tu alma
The Santa Maria, Luxury Collection: el mejor hotel en Panamá
NoHa Brunch: el ritual dominical que conquista Polanco
¿Glamping en las faldas de un volcán? Descubre Nayara Tented Camp en Costa Rica
RECOMENDACIONES
Napa Valley: guía de viaje entre viñedos, catas de vino y gastronomía en California
La Casa de Bluey llega a Perisur con una experiencia inmersiva para toda la familia
7 For All Mex: cuando el denim se convierte en una declaración de estilo
La Navidad llegó a The Mansion: La Casa del Bienestar Nutrioli
Sprite tomó el Metro y armó un plan con La Cachirula rumbo a Parque Aztlán
The Alest: El Refugio Íntimo de Polanco para un Invierno en Calma
¿Por qué 1927 está logrando ser un nuevo icono de moda gracias a sus jeans Our Truth?
EDICIÓN DIGITAL
EstiloDF Nissan x Acapela
EstiloDF Mau Topete, Bicho Orozco & Luis Chaparro
EstiloDF Geraldine Bazan
EstiloDF Esen Alva
EstiloDF SABRITAS ® X LOS ÁNGELES AZULES & MORAT
EstiloDF LEXUS
EstiloDF FERKA
