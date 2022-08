10 razones por las que no te puedes perder Bullet Train

Este 3 de agosto llegará a los cines ‘Bullet Train’ (Tren Bala) luego de generar suspenso y grandes expectativas desde hace ya casi dos años. Se trata de la nueva cinta dirigida por David Leitch que nos ha dejado con la boca abierta y las ganas de verla de nuevo en la pantalla grande.



Sin spoilers, te daremos una lista de razones por las que no te puedes perder este nuevo estreno que ha superado nuestras expectativas y definitivamente vale la pena. Lo podemos decir así: si sólo pudieras ir al cine una vez durante agosto, sin exagerar te adelantamos, ésta es la película que deberías elegir.

1. La trama

Bullet Train trata sobre un asesino que está intentando lidiar con sus problemas de ira y la mala suerte que cree tener, cuando le llega una misión «sencilla» como suplente, la cual acepta no de muy buena gana, para reincorporarse en su trabajo luego de un tiempo fuera del negocio. El objetivo es recuperar un maletín lleno de dinero que viaja en un tren de Tokio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bullet Train (@bullettrainmovie)

Pero ninguna misión puede ser tan «sencilla» en este negocio. Ladybug, como le dicen para ocultar su identidad, se encuentra en un tren con cinco asesinos más que de primera instancia parecen no tener ninguna relación, hasta que la piezas se empiezan a acomodar y todos se terminan cazando unos a otros. Todos quieren lo mismo: recuperar el maletín antes de llegar a Kyoto, pero las razones son tan variadas como la personalidad de estos entrañables personajes.

2. El reparto

Prepárate para ver una película con un cast brutal. En serio. Desde su protagonista Brad Pitt, quien da vida al asesino encubierto como Ladybug, hasta Ryan Reynolds o Sandra Bullock, quienes tienen una aparición en pantalla mucho más breve.

Bullet Train reúne en un solo lugar a Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio (Bad Bunny), Sandra Bullock, Logan Lerman, Channing Tatum, Karen Fukuhara, entre muchos otros talentos conocidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bullet Train (@bullettrainmovie)

3. Personajes bien construidos

Un buen reparto de poco o nada sirve si no se tienen buenos personajes que interpretar. Sin embargo, Bullet Train cuenta con la hermosa cualidad de tener una larga lista de personajes bien construidos. Se nota el trabajo y el tiempo que le dedicaron al guión, escrito por Zac Olkewicz basado en el libro de Kotaro Isaka.

“Todos estos personajes muestran su humanidad”, dijo Leitch en un comunicado. Y es que desde el minuto 1 logras empatizar con Ladybug y todo este tema de querer ser una mejor persona.

Con todos y cada uno de los personajes pasa lo mismo, en mayor o menor medida, pero al final se logra conectar y entender a todos, que siempre actúan bajo las leyes y principios de su esencia, lo que hace que la trama sea aún más poderosa.

4. Acción + humor en equilibrio

La cinta mantiene una dosis de acción y de humor perfecta que genera una amplia gama de emociones a lo largo de la película, lo que definitivamente la hace entretenida y capaz de atrapar al espectador durante las dos horas que dura la película.

No esperes la seriedad de un película meramente de acción porque no la vas a encontrar aquí. Pero tampoco es una cinta que se basa en chistes baratos y accidentes que simplemente te hacen reír en el momento. No, es un humor bien trabajado, al puro estilo de Leitch, que de manera amena construye un mensaje y una enseñanza poderosa.

5. Todo ocurre en un tren

¿Cuántas cosas pueden pasar en un tren? Pues prepárate porque esta cinta lo lleva al límite ofreciéndonos una historia interesante, entretenida y bien estructurada. Bien lo dicen los expertos del cine ‘keep it simple’. Una buena historia no necesita cientos de locaciones si está bien armada y tiene los giros necesarios para sorprenderte.

6. ¿Buena y mala suerte?

La manera en la que se desarrolla el tema de la suerte en la cinta es de lo más placentero de ver, pues se va desarrollando de principio a fin mostrando con hechos la ironía del estado del personaje principal, Ladybug, cerrando la enseñanza con un mensaje contundente sobre el destino, el karma y cómo todo se acomoda como debe de pasar, todo es cuestión de la perspectiva desde donde se vea.

7. Bad Bunny

Sí, tal vez nunca hemos sido muy fans de los músicos que incursionan en la actuación, porque pocas veces funciona. Sin embargo, Benito, quien da vida al Lobo, lo hace bien y nos regala una pelea con Brad inolvidable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bullet Train (@bullettrainmovie)

8. Técnica impecable

Vestuario, fotografía, ritmo de edición, diseño de producción… todo encaja a la perfección. Y aunque hay algunos detalles que no gustaron a los más puristas por no ser 100% representativos de una u otra cultura, funcionan bien en la cinta.

9. Soundtrack de 10

No vamos a decir nada, sólo tienes que escucharlo y lo comprenderás todo. Aquí te dejamos una probadita.

10. Aaron Taylor-Johnson

Este punto no requiere explicación. ¿Verdad, chicas?