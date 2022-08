5 datos curiosos que quizá no sabías de Purple Hearts

Si aún no has visto esta cinta, prepara tus pañuelos y tus snacks favoritos porque estamos muy seguras de que este nuevo título de Netflix te va a conquistar. Purple Hearts o ‘Corazones malheridos’, por su título en español, es el nuevo drama romántico de la plataforma que se estrenó a finales de julio y que se ha mantenido en el top 10 de lo más visto en la plataforma a nivel mundial.

Como toda película romántica, nos cuenta la historia de una pareja, en este caso Cassie (Sofía Carson) y Luke (Nicholas Galitzine). Ella es una artista de familia inmigrante que busca salir adelante con su música mientras trabaja como mesera, bartender y da clases de piano para poder pagar la renta; sin embargo, su vida se ha vuelto mucho más complicada desde que fue diagnosticada con diabetes tipo 1 y su seguro no cubre los medicamentos. Él es un marine que arrastra una acción del pasado que lo tiene atado ahora y necesita dinero para poder proteger a su familia.

Ambos acuerdan casarse para poder aprovechar los beneficios que otorga el gobierno a los matrimonios que sirven al ejército: seguro médico y más dinero. Justo lo que ambos necesitan. Y aunque no se llevan muy bien, deciden hacer creíble esta mentira sin tener el amor verdadero contemplado en la ecuación. Peroooo… seguro ya imaginas que el amor llega cuando menos lo esperas.

Sin duda una cinta que te llegará directo al corazón, pues además de ser personajes diferentes, contar con un increíble soundtrack y tener una gran química entre los protagonistas, toca temas actuales de los que no muchas veces se habla en las historias de amor. Ya sea que te haya cautivado esta cinta o apenas la estés contemplando en tu lista para ver próximamente, aquí te dejamos 5 datos curiosos que te harán apreciarla aún más.

1. Química al instante

La química de los protagonistas en pantalla es innegable, una cualidad que se vuelve aún más interesante si consideramos que al principio no se caen para nada bien. Sin embargo, su relación va progresando y eres testigo de cómo se enamoran. En la vida real la conexión entre Sofía y Nicholas fue mucho más rápida. «No nos conocimos hasta una noche antes de empezar el rodaje, y al siguiente día nos casamos… tuvimos que construir la confianza uno en el otro muy rápido, pero fue sencillo». Y aunque definitivamente hay química entre ellos y se llevan bien, en una entrevista confesaron que realmente no se conocen bien, pues no hubo tiempo para eso.

2. Es la adaptación de un libro

Purple Hearts es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre escrita por Tess Wakefield y publicada en 2017. Y aunque puede no ser exactamente igual que el libro, ha sido una adaptación muy bien recibida por parte de los fans.

3. ¿Por qué Purple Hearts?

El título es el nombre de un reconocimiento que se entrega a los soldados estadounidenses que han sido heridos o muertos en batalla. Podríamos suponer que ambos, sin querer enamorarse, fueron vencidos en plena batalla, o en plena actuación, y cayeron rendidos el uno por el otro. También es un juego de palabras que mezcla el tema de los marines con el tema del amor.

Por otro lado, en una entrevista Sofia Carson dijo que aunque hablar de Purple Hearts se le hace lindo, no se encuentra en ningún extremo, ni en un corazón rojo que representa el amor, ni en un corazón azul que representa tristeza. Que esté en medio le hace recordar que hay cabida para muchos otros sentimientos y minorías, pensando en su personaje que viene de una familia migrante y que está enferma. Ella ve a sus personajes en el rojo y el azul, y cuando se juntan dan un tono muy hermoso de morado.

4. Más que solo la protagonista

Sofia Carson no sólo es la protagonista, también es una de las productoras ejecutivas de la cinta, además de co-escribir e interpretar el soundtrack de la cinta. Otra mujer que también es productora ejecutiva al lado de Sofia es nada más y nada menos que su mamá, algo que Sofía realmente disfrutó y de hecho dijo en una entrevista que le gustaría seguir siendo productora ejecutiva de cada uno de los proyectos futuros en los que participe, incluso ya se encuentra buscando el siguiente libro que podría llevar a la pantalla grande.

5. Mucho más que una historia de amor

Además de ser una hermosa película de amor, Purple Hearts se atreve a ir más allá y poner sobre la mesa el tema de conversación respecto a los migrantes y la importancia de contar con asistencia médica, sobre todo cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes. En este sentido, plantea la situación de una chica que pese a sus trabajos no puede pagar una renta y comprar su medicina al mismo tiempo. Una medicina que necesita tener para sobrevivir y no hay ninguna propuesta por parte del gobierno que pueda ayudarla.

También toca el tema de la guerra y los intereses que hay de por medio.

Sin duda una película que no te puedes perder esta temporada.