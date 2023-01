5 peinados con glitter que amarás

Si hay algo que nunca sobra es el brillo. Ya sea para una salida con amigos, una noche de fiesta o un evento formal, el glitter puede ser tu mejor amigo para hacerte lucir como una estrella. Lo mejor es que no importa qué tanto uses, siempre te dará ese toque extra que robará miradas. Aquí te dejamos algunas ideas para que puedas estilizar tu cabello con esta tendencia.

Trenzas con destellos

Las trenzas siempre son la mejor opción cuando quieres producir más tu peinado. Son perfectas porque es muy fácil hacerlas y hacen que luzcas como si hubieras pasado horas en el salón. Y agregándole un toque de brillo, ¡serás la envidia del lugar!

Raíces brillantes

Seguramente ya has visto a varias celebs con este peinado. Si aún no te has atrevido a intentarlo, ¡ésta es tu señal! Es ideal para los festivales de música, ir de antro o simplemente para elevar tu estilo.

Princess look

Si estás buscando algo que le dé una chispa de creatividad a tu look, sin ser tan llamativo, intenta agregando brillo sólo a algunos mechones. Esto realzará tu peinado y te hará lucir como de la realeza.

Lluvia dorada

Este peinado es genial si no tienes mucho tiempo pero quieres hacer algo diferente con tu cabello. Agrega unos cuantos brillos desde la raíz hasta las puntas de manera dispersa. Aunque sigas llevando tu cabello suelto, los destellos dorados eclipsarán a más de uno.

Brillo sutil

Que tu peinado no sea algo más de lo que tengas que preocuparte para ir a ese evento elegante. Un chongo bajo con un pequeño twist te puede salvar del apuro. El secreto está en no enroscar completamente el cabello y agregar glitter en las puntas. Pon un poco más de brillo del otro lado para crear equilibrio y estarás divina.