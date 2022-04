5 peinados de los 90’s que son tendencia

Uno de los accesorios más importantes para toda chica, es el pelo. Aquel que inevitablemente abarca protagonismo para complementar nuestro look, y lo mejor es que podemos modificarlo con distintas formas, colores y peinados. Por fortuna este 2022 regresan algunos peinados que en la época de los 90 celebs como Britney Spear, Christina Aguilera y las Spice Girls, entre otras, nos inspiraron a lucir y no dudarás en volver a llevar, pues son lo más in del momento.

1. Trencitas frontales

Un peinado que lleva sencillamente dos pequeñas y delgadas trenzas francesas a los costados de tu rostro. Además de ser súper rápido de hacer, es una opción que rejuvenecerá tus facciones.

2.Sleek bun con puntas sueltas

Este recogido consiste en dejar algunos mechones de pelo sueltos en la parte de enfrente de tu rostro, y también las puntas tu melena sin sujetarlas o enrollarlas por completo con la liga con la que ates el chongo, para darles ese efecto levantado podrás fijarlas un poco con pasadores.

3. Dos medias coletas

La opción noventera que te hará lucir súper sexy, y favorecer a tu melena, pues visiblemente le dará un efecto más abundante. No olvides darle el toque especial de llevar dos pequeños mechones de pelo sueltos que enmarquen tu rostro.

4. Coletas con varías ligas

Para que varíes un poco entre trenzas y coletas, hay un intermediario que también ha predominado en las tops models como Hailey Bieber y Gigi Hadid, que es tomar una sección delgada de pelo, del costado del rostro (una de cada costado), y prender varías ligas pequeñas.

5. Doble Sleek bun

Un peinado chic que dará estilo a tu melena, y si añades las incineras scrunchies lo hará mayormente cool.