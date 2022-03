5 poderosas razones por las que tienes que ver ‘El proyecto Adam’

Conviértete en parte de ‘El proyecto Adam’ con un kit especial que tenemos para ti, encuentra aquí cómo ganar.

¿Crees recordar tu infancia tal como sucedió? ¿Te gustaría verla con ojos de adulto? Tal vez los recuerdos que tienes no son tan exactos como crees. Lamentablemente eso no lo podrías saber porque no existen los viajes en el tiempo… ¿o sí?

‘El proyecto Adam’ es el nuevo hit de ciencia ficción de Netflix, dirigido por Shawn Levy, que rápidamente se ha posicionado en el top 3 de lo más visto en la plataforma. La cinta plantea una realidad en la que existen los viajes en el tiempo. Adam Reed, un piloto de combate y viajero en el tiempo, debe aterrizar de manera forzada en el 2022, en donde se une con su yo de 12 años para intentar salvar el futuro.



La cinta, aunque de momentos un tanto simplona por el característico humor de las películas de Ryan Reynolds, logra encontrar el equilibrio entre el drama, el humor, la ciencia ficción y las etapas del duelo para dejarnos conmovidos y conectar con nosotros desde el primer momento hasta el término de la película.

Si aún no la has visto, aquí te dejamos 5 razones por las que no la puedes dejar fuera de tu lista.

1. Ryan Reynolds

El actor de 45 años produce y protagoniza ‘El proyecto Adam’. Al tener su nombre en el cast seguramente ya sabes qué tipo de humor podrás encontrar en la película. Y aunque es cierto que la cinta cuenta con una buena dosis de humor, Ryan logra darnos varias escenas de persecuciones y peleas que la convierten en una verdadera historia de ciencia ficción.

Además, su química con Zoe Saldaña, quien también nos sorprende con las escenas de acción, sin ningún traje de superhéroe, sino como una persona medianamente “normal”, nos mantiene aún más sumergidos en la historia.

2. El talento de la nueva estrella emergente Walker Scobell

Casi tan desesperante y odioso como pueden llegar a ser los personajes de Reynolds, el Adam de 12 años es interpretado por Walker Scobell, un actor emergente que a pesar de estar rodeado de grandes estrellas de Hollywood logra robarse la película con un naturalidad que desde ahora sugiere una larga y exitosa carrera.

Este es el debut actoral en la pantalla grande de Walker, lo cual lo hace empezar su carrera con el pie derecho. Por ahora su siguiente proyecto en puerta es ‘Secret Headquarters’, una cinta de superhéroes que se estrenará también este año.

3. El reencuentro de Jennifer Garner y Mark Ruffalo

Dieciocho años después de “Si tuviera 30”, Jennifer Garner y Mark Ruffalo se reencuentran en la pantalla grande con esta película, y nuevamente lo hacen como pareja. Incluso aparecen en una escena juntos que nos recuerda bastante a su interacción como Matty y Jenna cuando, por cierto, también hicieron una especie de viaje en el tiempo.

«Bueno, nos verán juntos solamente en una escena, pero la misma es importante para la película porque es como rememorar la de Matty y Jenna, y todo el dulce amor que la gente recuerda de 13 Going on 30”, explicó Garner en ‘Good Morning America’.

4. El ya explotado pero fascinante tema de los viajes en el tiempo

Los viajes en el tiempo, las líneas temporales e incluso los multiversos son temas de los que ya se ha hablado en cine incontables veces. ¿Cuál es la diferencia de ‘El proyecto Adam’? Además de ser una cinta que cuenta con una larga lista de actores de Marvel, quienes se han quitado el traje para dar vida a personajes sin superpoderes pero igual de interesantes, también habla de las pérdidas familiares y el proceso de duelo.

La película ha encontrado su propio estilo para contarnos una nueva historia de viajes en el tiempo, la excusa perfecta para el autodescubrimiento y con ello el crecimiento al dejar ir y superar las pérdidas.

5. Un homenaje al cine de los 80

Con sus historias en paralelo, la descripción de los viajes en el tiempo, su lenguaje cinematográfico, y qué decir del soundtrack, ‘El proyecto Adam’ hace un guiño a las películas de ciencia ficción de los años 80, tanto con el automóvil como máquina del tiempo, como los sables de luz e incluso la manera de actuar de los villanos. Si eres fan de las grandes películas de culto de esa época entonces sin duda tienes que verla, pues marca un nuevo tono y humor que aún guarda un atisbo de la esencia de aquel cine.

