5 Razones para ver ‘Los secretos de Dumbledore’ + ¡Te invitamos a una función especial!

¡El mundo mágico vuelve a invadir nuestro mundo muggle! Esta vez con la tercera entrega de la saga de ‘Animales Fantásticos’, la cual llegará a las salas de cine este 14 de abril y sin duda, cautivará a miles de fanáticos alrededor del mundo con una serie de enfrentamientos, revelaciones y momentos emotivos, que la convierten en una película que ofrece todo lo que se espera del mundo mágico. Mucho mejor que la segunda entrega.

Aunque la lista de razones para verla en el cine es bastante larga, aquí te enumeramos las 5 razones principales contándote un poco de qué tal está la película que ya vimos y te recomendamos 100%.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Warner Bros. Pictures MX (@warnerbrosmx)

1.-Vemos mucho más a profundidad la historia de Albus Dumbledore.

En esta cinta es cuando debe tomar decisiones entre lo que quiere y lo que sabe que es lo correcto para todos. Entendemos su progreso y cómo llega a convertirse en el Dumbledore que conocemos en Harry Potter.

“Una de las alegrías que David me dejó investigar más allá de lo brillante que son las actuaciones de Michael Gambon y Richard Harris, fue el poder ir hacia atrás y entender que él no es el Dumbledore completo que vemos en las películas de Harry Potter, él es un hombre que aún está descubriendo su camino, confrontando y resolviendo sus demonios y en esta película en particular, él está enfrentando el pasado, se está enfrentando a sí mismo, su propia culpa. Pero si hay una cualidad que lo conecta con su futuro, diría que es su misterio, su humor y su creencia en la gente. Él ve las cualidades positivas, ya vimos como Dumbledore cree en Draco, cree en Tom Riddle, él ve lo bueno, o el bien potencial, y creo que eso es algo que él siempre tuvo.” nos contó Jude law en conferencia de prensa.

2.- Newt se vuelve más seguro de sí mismo y acepta su papel de líder.

Aunque sigue conservando su personalidad introvertida, Newt acepta su papel de líder y guía a todos en esta nueva aventura en la que ayudarán a Dumbledore a combatir a Grindelwald. Se le va más seguro de sí mismo y con una plena confianza en Dumbledore.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Warner Bros. Pictures MX (@warnerbrosmx)

“Amo la relación entre Dumbledore y Newt. Amo la complejidad de esta relación entre maestro y aprendiz, la cual evoluciona a lo largo de estas películas para convertirse en algo casi de hermanos, del hermano mayor y el menor, y ese momento en esta nueva película en el que Newt ve la vulnerabilidad de Dumbledore y trata de ser sabio para él.” nos explicó Eddie Redmayne. “Lo que amo de Newt es principalmente su forma de ser introvertida, está más cómodo con sus criaturas y su propio mundo, pero Dumbledore ha visto una cualidad en él, que tiene el potencial para ser un líder en una manera poco convencional, y esta película… lo que amo de esta película que es como un cinta de atracos mágicos, es cómo este grupo de forasteros se une, todos somos poco convencionales y es increíble.”

3.-Sabemos qué pasará con Queenie.

Al final de la segunda película Queenie tomó una decisión que nos sorprendió a todos al irse con Grindelwald ¿qué la motivó a hacerlo?, ¿su destino está en el lado oscuro? Eso es lo que podremos ver en esta cinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria (@lynn_bw)

“Lo que ella realmente quiere es estar con la persona que ama, y las reglas y todo esto la ponen en una posición muy vulnerable en la que alguien que es muy manipulador le dice lo que ella quiere escuchar, y eso va a tener un impacto, así que al inicio de esta película la encontramos en un mundo que es muy diferente a cualquier mundo en el que ella ha estado antes. Está siendo manipulada por el increíble poder que posee que la hizo sentir culpable en el pasado. Y hay algo interesante en eso, en ser una persona que no ha tenido la oportunidad de vivir por completo quien es, y creo que varías mujeres jóvenes se pueden sentir identificadas con eso. Está en un punto de su vida en el que tiene dos opciones.”

4.-El baile de Newt

Aunque es algo serio la batalla entre Dumbledore y Grindelwald, no se deja de lado el humor, y es por eso que la cinta es mucho más completa, pues también incluye una dosis de humor bastante orgánica y natural que a la intensidad de la misión. Newt es quien interpreta lo que probablemente es el momento más divertido de la película, cuando para salvar la vida de su hermano tiene que hacer un baile muy peculiar para no alterar a las criaturas similares a los cangrejos.



5.- Grindelwald.

Una de las razones por las que esta entrega tomó más tiempo, fue debido a la salida de Johnny Depp de la saga. En su lugar se integró Mads Mikkelsen como el poderoso Grindelwald. Si buscas una comparación en la que te contemos quién lo hizo mejor pides algo imposible, pues no hay punto de comparación. Cuando veas la cinta descubrirás que es completamente un personaje nuevo pues Madds logra abordarlo desde una perspectiva distinta, algo que vale la pena ver y disfrutar.

Asiste a la función especial de ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore’

En colaboración con nuestros amigos de Warner Bros, te regalamos un pase doble para que asistas a una función especial de ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore’ este martes 12 de abril en Cinépolis Forum Buenavista o Cinépolis Plaza Satélite a las 20:00hrs y disfrutes de la peli antes de su estreno en todos los cines.

Para ganar tu pase sólo tienes que compartir esta nota en tu perfil de Facebook etiquetando a tres personas, hacerle screenshot y mandarlo a [email protected] con la respuesta a la pregunta ¿Cómo se llama el director de la cinta y cuál es tu hechizo favorito? El concurso es válido hasta el martes 12 a las 5:00pm. ¡Suerte!