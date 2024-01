Acapulco celebrará a lo grande el 2024

Acapulco se preparó para recibir nuevamente a los visitantes mexicanos y extranjeros estas vacaciones, con una oferta de 127 hoteles y 4 mil 500 habitaciones, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

En la Zona Dorada, 58 hoteles de 2 y 4 estrellas volverán a abrir sus puertas, como Emporio, Playa Suites, y Suites Jazmín. Otro que regresa es el Hotel Mirador, emblemático en la Quebrada, donde también ha regresado el famoso espectáculo de los clavadistas.

Pie de la Cuesta, al poniente de este destino que fue el primer puerto turístico internacional de México, verá el regreso de hoteles como Rocío, Acapulquito y la Cabañita, de gran tradición; mientras que en la Zona Diamante, hoteles como Las Brisas contará con un importante porcentaje de habitaciones disponibles, alrededor del 70 por ciento, pero esperan estar al 100 para febrero.

“Quiero que la gente sepa que Las Brisas está de pie. Si bien van a ver de repente que a lo mejor la flora no está al 100 por ciento, o que quizá van a encontrar detallitos, el hotel está impecablemente bien parado para recibirlos. No lo piensen para venir, también por el gran clima, tendremos la mejor temporada de Acapulco porque no hace tanto calor”, comparte Ricardo Suárez, Gerente General de Las Brisas Acapulco.

El emblemático hotel de Las Brisas Acapulco que ha hospedado a innumerables celebridades y miembros de la realeza, cuenta con casitas individuales con alberca compartida o privada y suites con alberca. Además, reabrieron los centros de consumo y el club de playa privado La Concha.

“Espero que confíen, que vengan. Para mí el hotel está más hermoso que antes del huracán. Los esperamos con los brazos abiertos. Vengan a querer disfrutar, a querer descansar y a querer ser apapachados porque a eso nos dedicamos”, enfatiza Suárez.

Preparativos de fin de año

Además de los hoteles, varios servicios turísticos están listos para la temporada vacacional de invierno 2023, incluidos restaurantes como los de playa Bonfil, San Andrés, Playa Encantada y playa Las Glorias, donde se puede probar el tradicional pescado a la talla o el ceviche acapulqueño, además de otros que ofrecerán paquetes de cenas para Navidad y año nuevo.

Otro atractivo son las playas, que se han limpiado y están listas para recibir a los vacacionistas. Gracias a los diferentes niveles de intensidad de las olas, se pueden encontrar espacios ideales para practicar deportes acuáticos o solo para relajarse contemplando el mar.

Como una señal de esperanza para que el año 2024 sea un año de recuperación, la noche del 31 de diciembre se realizará la tradicional Gala de Pirotecnia, en la que visitantes y guerrerenses podrán disfrutar de un gran espectáculo de fuegos artificiales.

Con la confianza de los visitantes, además del apoyo de agencias de viajes y tour operadores, se espera volver a posicionar Acapulco para que vuelva a brillar como uno de los destinos más icónicos de México.

https://visitacapulco.travel/

https://www.lasbrisashotels.com.mx/es/acapulco/