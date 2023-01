Adiós medias de colores, ¡hola calcetines!

Las piernas siempre son uno de los mayores distintivos de nuestro cuerpo. Existen un sinfín de accesorios que podemos usar para sacarles el mayor provecho y estilizar nuestra figura.

Hasta ahora, las medias son una de las primeras cosas en las que pensamos cuando queremos usar falda o vestido en invierno, o simplemente para agregar más personalidad a nuestro atuendo. Este tipo de prenda nos da mucha libertad para explorar con nuestro estilo, ya que podemos encontrarlas en diferentes colores, texturas, estampados, tramas y tejidos.

Sin embargo, todo parece indicar que este año, la tendencia está por otro lado.

¿Medias o calcetines?

Nunca ha sido fácil tomar decisiones, por eso, mejor nos vamos por un punto medio: medias estilo calcetín.

El material y la forma es prácticamente el mismo que el de las medias normales, pero en lugar de ser una sola pieza, cada pierna es una prenda distinta y llega un poco más abajo del muslo. Te recomendamos usarlas con shorts o faldas cortas para hacer lucir tus piernas. Definitivamente, los tonos oscuros y neutros no pueden faltar en tu clóset.

Calcetines altos

Si las medias nunca fueron lo tuyo porque siempre batallas para ponértelas, amarás esta tendencia. Los calcetines altos serán el nuevo must. Ya sea que los lleves por encima de la rodilla, por debajo o a la altura de la pantorrilla, esta prenda cambiará el estilo de tu atuendo.

Aprovecha los diversos estilos que puedes encontrar en los calcetines y encuentra tu par ideal. No tengas miedo de probar nuevos colores y texturas, y deja que la creatividad arme tu look.

Encuentra tu par perfecto

Dependiendo de si llevas falda larga, falda corta, vestido, short o pantalón, la altura de los calcetines y el tipo de zapatos que elijas será clave.

Para un estilo más casual, probablemente los calcetines por debajo de la rodilla sean la opción. Puedes combinarlos con unos mocasines negros si son a la altura de la pantrilla, con tus botas favoritas si tus calcetines son más largos o con zapatos de travilla.

Si te gustan los looks más atrevidos y coloridos, prueba usando calcetines de colores brillantes con texturas divertidas. Presúmelos portando tus zapatos de tacón grueso o las plataformas que seguro hace tiempo no te pones.

Los calcetines por arriba de la rodilla combinados con unos mocasines o zapatos de agujeta, sin duda te darán un aspecto girly y tierno. Úsalos con una falda a cuadros para reforzar el estilo.

Apenas empieza el año, así que aprovecha para probar todas las opciones y encontrar la que se acomode mejor a tu estilo. No obstante, no les des un adiós definitivo a las medias, pues aunque no sean la tendencia, siempre escoge con lo que te sientas más cómoda. Es más importante sentirte bien contigo misma que estar incómoda todo el día sólo por usar lo que está de moda.