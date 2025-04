Alfonso Cuarón podría dirigir la nueva película de James Bond

La icónica saga de James Bond podría estar a punto de dar un giro cinematográfico sin precedentes, ya que el director mexicano Alfonso Cuarón, ganador del Oscar por Gravity y Roma, estaría en negociaciones para dirigir la próxima película del agente 007.

Así lo reveló la periodista Martha Figueroa, quien aseguró que Cuarón no sólo está entusiasmado con el proyecto, sino que habría recibido una oferta millonaria para asumir la dirección de esta esperada entrega.

“Habían dicho que quién sabe qué iba a pasar con esa película, porque en esta cuestión de hacerse inclusivos habían dicho, primero, que James Bond sería un actor de color, afrodescendiente, y luego que no, que a lo mejor una mujer, y yo dije cómo, pero cuando me dijeron, pero la va a dirigir Cuarón, como sea, yo dije, bueno pues me da igual, me da igual quién sea James”, dijo Figueroa.

Además, destacó la confianza que genera el talento del cineasta en películas de acción, especialmente después de su aclamada dirección en Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, considerada por muchos como la mejor entrega de la saga mágica.

Desde que Amazon adquirió MGM Studios en 2022, el futuro de la franquicia de James Bond ha estado rodeado de incertidumbre. La salida de Daniel Craig, quien interpretó al espía británico durante cinco películas, dejó un vacío difícil de llenar.

En medio de rumores sobre una posible protagonista femenina o un Bond afrodescendiente, lo único cierto es que los productores buscan renovar la saga sin perder su esencia.

Una dirección a su manera

Durante una clase magistral en París, el director mexicano insinuó su posible participación en el proyecto. Aunque evitó mencionar directamente a James Bond, sus palabras dejaron entrever conversaciones avanzadas con Amazon/MGM: “Está este proyecto en discusión, y tengo el deseo, si se concreta, de retomar esta historia a mi manera”, comentó.

Además, Cuarón mantiene una relación cercana con el productor David Heyman —con quien trabajó en Harry Potter y Roma—, lo que fortalece las posibilidades de su incorporación al universo Bond.

A lo largo de sus 60 años de historia, la franquicia ha sido dirigida por cineastas como Martin Campbell (Casino Royale), Sam Mendes (Skyfall, Spectre) y Cary Joji Fukunaga (No Time to Die), quienes han dejado su sello personal en el personaje creado por Ian Fleming.

La posible llegada de Cuarón no sólo representaría la primera vez que un director latinoamericano toma las riendas de la saga, sino también una oportunidad para refrescar el mito de Bond con una mirada más íntima, compleja y visualmente poderosa.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre quién interpretará al nuevo 007 ni cuándo comenzará la producción, la posibilidad de que Cuarón esté al frente ya ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos del cine y de la saga.