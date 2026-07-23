Amarok Dark Label y el nuevo V6: la combinación perfecta entre lujo y desempeño

Hay pickups que cumplen con el trabajo y otros que además llaman la atención en cualquier lugar. La nueva gama Amarok reúne ambas cualidades gracias a la incorporación del motor V6 3.0 litros TDI y la llegada de Dark Label, una edición limitada que apuesta por un diseño mucho más sofisticado.

Con estas novedades, Volkswagen Vehículos Comerciales fortalece una familia que destaca por ofrecer tecnología, confort y capacidades todoterreno sin renunciar al estilo.

Un motor diseñado para quienes buscan más

La nueva motorización V6 está disponible en las versiones Panamericana, Aventura y también en la nueva Dark Label.

Con 250 caballos de fuerza, 600 Nm de torque y una transmisión automática de 10 velocidades, Amarok ofrece una conducción poderosa tanto en carretera como en caminos de baja adherencia.

Su sistema 4MOTION de serie y los seis perfiles de manejo permiten enfrentar distintos escenarios con mayor seguridad y control.

Un interior pensado para disfrutar el camino

Cada trayecto se vuelve una experiencia más cómoda gracias a un equipamiento que integra tecnología intuitiva y materiales de alta calidad.

Entre sus principales atributos se encuentran:

Pantalla central de 12 pulgadas.

Cuadro de instrumentos Digital Cockpit de 12.3 pulgadas.

Audio Harman Kardon®.

Asientos de piel con ajuste eléctrico.

Acabados premium que elevan la sensación de lujo.

Además, incorpora asistentes de conducción como IQ.LIGHT Matrix LED, control crucero adaptativo ACC+, Front Assist, Lane Assist, Side Assist y sistema de estacionamiento asistido.

Dark Label: una edición con personalidad propia

Para quienes buscan diferenciarse, Amarok Dark Label ofrece una propuesta estética exclusiva.

Su imagen incorpora detalles completamente oscurecidos, rines de 20 pulgadas en negro mate, barras longitudinales, Styling Bar y emblemas específicos que refuerzan su identidad.

Disponible únicamente en Midnight Black Metalizado y Dark Gray Metalizado, esta edición limitada conserva toda la capacidad del nuevo V6, pero añade un estilo mucho más elegante y deportivo.

La renovación de Amarok demuestra que hoy es posible encontrar un pickup capaz de combinar desempeño, tecnología y sofisticación en un solo vehículo, adaptándose tanto al trabajo diario como a quienes disfrutan salir a explorar nuevos caminos.