Amina Muaddi aclara la infidelidad de A$ap Rocky a RiRi

La noche de ayer, los usuarios de Twitter enloquecieron tras enterarse a través de un tuit que nuestra queen Rihanna había sido víctima de una infidelidad de A$ap Rocky, de quien espera un bebé.

Entre que se confirmaba o no, la noticia llegó a todos los medios del mundo, pues no se trataba de una infidelidad cualquiera, ya que la fuente afirmaba que el rapero engañó a mamá RiRi con la diseñadora Amina Muaddi, de quien por cierto la intérprete de «Shine Bright Like a Diamond» ama llevar sus zapatos.

«Rihanna y ASAP Rocky se separaron, Rihanna rompió con él después de que descubriera que la había engañado con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi».

Por supuesto que la distinguida diseñadora no se iba a quedar callada y respondió que esto era falso.

«Este falso rumor fabricado con malicia no debe ser tomado en serio»…

Incluso, Rihanna llevó los zapatos de Amina hace dos días, por lo que tan solo se trató de un rumor más.

Rumor que por cierto nos dejó un mini infarto durante toda la noche de jueves y parte de nuestro viernes.