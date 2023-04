Ariana Grande rompe el silencio y responde a las críticas sobre su cuerpo

«Saludable puede verse diferente», fueron las palabras con las que Ariana Grande respondió ante las críticas que está recibiendo últimamente respecto a la apariencia de su cuerpo.

La cantante y actriz de 29 años ha sido protagonista de cientos de encabezados que hacen referencia al notable cambio físico por el que ha pasado, y cómo tanto sus seguidores como otros internautas no han dejado de levantar críticas al respecto.

Después de hacer que los reflectores voltearan a verla por su personaje como Cat en ‘Victorius’, Ariana Grande afianzó su carrera y su nombre en el mundo del entretenimiento gracias a su privilegiada voz, que la posiciona como una de las mejores cantantes de nuestra época.

Y aunque ha sido merecedora de innumerables galardones, su carrera y estilo no son lo único que la mantiene en la mira de las cámaras. También tienen mucho que ver las polémicas que se han desatado a su alrededor.

Ariana recibe críticas por el aspecto de su cuerpo

Recientemente Ariana fue víctima del escrutinio público debido a su apariencia física. Anteriormente se le había acusado de blackfishing debido a que por momentos lucía una piel mucho más morena, y ahora las críticas giran alrededor de su peso.

Varios internautas han llegado a asegurar que Ariana está demasiado delgada, y no falta quien también se ha aventurado a decir que luce enferma.

Por mucho tiempo Ariana Grande se mantuvo en silencio ante los comentarios, pero en esta ocasión utilizó TikTok para hablar al respecto.

«No hago esto muy seguido. No me gusta y no soy buena en ello. Pero sólo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poquito sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo y ser vista y que te pongan demasiada atención», comenzó diciendo la cantante en el video.

«Ustedes ya han hablado bastante sobre esto durante una década o más, así que quise unirme esta vez», especificó Ariana en un diminuto texto que forma parte del TikTok.

Ariana Grande confiesa que antes no estaba en su mejor versión

«Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al hablar sobre el cuerpo de otras personas… Incluso si crees que estás diciendo algo bueno o bienintencionado, lo que sea, saludable, no saludable, grande, pequeño… realmente deberíamos trabajar para dejar de hacerlo tanto. Hay maneras de hacerle un cumplido a alguien o ignorar algo que no te gusta.

«Hay muchas maneras diferentes de ser hermosos. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermoso. Personalmente, el cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual, era la versión menos saludable de mí. Estaba bajo muchos antidepresivos, bebiendo de ellos y comiendo muy poco, y en el punto más bajo de mi vida. Cuando me veía como ustedes creen que estaba saludable, en realidad no estaba saludable», confesó la cantante.

Y expresó que aunque sabe que no tendría por qué dar explicaciones, decidió hablar sobre el tema y mostrarse vulnerable esperando que así se pueda cambiar en algo la forma en la que seguimos opinando sobre el cuerpo de los demás.

«Nunca sabes por lo que alguien está pasando, así que incluso si viene desde un lugar de amor y preocupación, esa persona probablemente está trabajando en eso. Así que sean amables con los demás y con ustedes mismos».