Así reaccionaron las fans de ‘La Sirenita’ al ver el nuevo tráiler del live-action

Desde que se anunció el cast para el nuevo live action de ‘La Sirenita’ de Disney, mucho se ha comentado y discutido al respecto. Entre todos los comentarios destacan, o se les ha dado mayor visibilidad, todos aquellos que están en descontento por el color de piel de la protagonista, quien es interpretada por Halle Bailey. Que si debía ser pelirroja natural, blanca y de ojos azules, o si era imperante que se respetara la descripción del cuento a pesar de pasar por alto otros detalles, etc. Pero hoy nos queremos enfocar en lo que dicen las fans de ‘La Sirenita’, esa generación a la que va dedicada la película y que definitivamente está reaccionando de manera positiva al cast.



El tráiler de ‘La Sirenita’ se estrenó en el marco de la Expo D23, en donde se dio a conocer la lista de estrenos que se vienen por parte de Disney, entre ellos esta película. Con su lanzamiento, una gran cantidad de padres de familia decidió grabar la reacción de sus hijas e hijos al ver por primera vez este pequeño avance, y el resultado es simplemente conmovedor, pues nos demuestra con reacciones y emociones genuinas la importancia de verse representado en un personaje tan icónico como lo es Ariel.

Cientos de pequeñas de piel oscura se están sintiendo identificadas en un nuevo nivel con el personaje de Ariel, que desde 1989 con su versión animada ha logrado conquistar a cientos de generaciones gracias a su peculiar historia. Una joven sirena que sueña con conocer la superficie y, a escondidas de su padre, sube de vez en cuando para contemplar a los humanos, hasta que un día conoce a Eric y se enamora perdidamente de él. Para poder estar con él, Ariel hace un trato con Úrsula y sacrifica su voz a cambio de tener piernas humanas en lugar de una cola de sirena. Para recuperar su voz tiene que conseguir un beso de Eric, pero Úrsula no dejará que eso suceda tan fácilmente.

¿Entendiste la trama de la película? ¿Te diste cuenta que nunca mencioné su etnia o color de piel? Este trend, que ha surgido principalmente en TikTok, mostrando la reacción de pequeñas niñas con piel oscura o negra, nos deja ver que definitivamente tiene un impacto positivo la creación de contenido más inclusivo que pueda representar distintos grupos, etnias y minorías.

«Mientras scrolleo en TikTok no dejo de ver los videos de padres que grabaron a sus hijos reaccionando al tráiler de ‘La Sirenita’. Así que en lugar de enfocarnos demasiado en lo negativo, pensé en hacer un hilo de los niños negros que están emocionados de ver que su princesa favorita luce como ellos», escribió una usuaria en Twitter recopilando varios videos de las reacciones.

@HalleBailey , you’re about to impact so many little black kids lives with this movie. I hope you know how inspiring and amazing you are. Bless you!!

