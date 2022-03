Así será el regreso de Christina Ricci a la familia Addams

¿Quién no recuerda a la icónica familia Addams? Un clásico en el que Christina Ricci dio vida a Merlina Addams en los 90 y que esta vez Tim Burton llevará al streaming de Netflix con el proyecto ‘Wednesday’.

Aunque la actriz está de regreso, no significa que interpretará a Merlina; la actriz Jenna Ortega dará vida al icónico personaje con el que Christina mostró su versátil talento. Aunque Deadline dio a conocer la participación de la actriz dentro de este proyecto, el papel de Ricci aún se mantiene secreto, pero lo que sí es un hecho es que será un rol destacado, lo cual llena de emoción a los seguidores de esta divertida e inigualable familia.

La nueva adaptación de la familia Addams tendrá ocho episodios y también contará con las participaciones de Catherine Zeta-Jones, como la madre de Wednesday, Morticia Addams, y Luis Guzmán, como su padre, Homero Addams. Sin duda alguna un espectacular cast que, sabemos, no fallará a los fans.

De este modo, Netflix confirmó la participación de estos grandes talentos a través de su cuenta de Twitter: «Sí, es cierto: la magnífica Christina Ricci se une al elenco de la nueva serie Wednesday Addams como un nuevo y emocionante personaje».

Yes, it’s true — the magnificent Christina Ricci is joining the cast of the new Wednesday Addams series as an exciting new character *snap snap*

“Catherine Zeta-Jones adoptará la silueta icónica de Morticia Addams, mientras que Luis Guzmán dará vida al elegante Homero Addams en la próxima serie de televisión Wednesday, protagonizada por Jenna Ortega como Wednesday Addams y dirigida por Tim Burton”.

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

— Netflix (@netflix) August 9, 2021