Bárbara de Regil celebró el cumpleaños 18 de su hija

Bárbara de Regil constantemente ha demostrado su infinito amor y apoyo hacia su hija Mar de Regil, con quien presume de tener una excelente relación, la cual las ha llevado a ser mejores amigas.

No es un secreto que a los 16 años la actriz se embarazó de su hija y ella misma ha revelado que atravesó situaciones complicadas para poder sacar adelante a Mar, convirtiéndose en un gran ejemplo para muchas madres solteras. «Literal, el regalo más bonito que me ha dado la vida , TÚ ♥️ @marderegil._ Happy Birthday My baby, Te amo mejor amiga . Desde que tengo 16 años y llegaste a mi vida hasta hoy 18 años después eres MI TODO EN EL MUNDO ♥️», escribió Bárbara para Mar.

Hace unos días Bárbara celebró el cumpleaños número 18 de Mar con una gran fiesta rodeada de espectaculares arreglos de globos en color neón, y también de sus amigos y seres más allegados. En las fotografías que la actriz compartió en su cuenta de Instagram se puede ver la alegría de ambas al celebrar juntas con tiernos abrazos y gigantes sonrisas, y como la fashionista que es, Mar lució guapísima llevando un conjunto de top y pantalón en color negro con pequeños cristales.

Notablemente, Mar tuvo una celebración de ensueño que toda chica de 18 años quisiera tener, y fue la reina de la noche al agregar el accesorio perfecto para la ocasión: ¡una bella y sincera sonrisa!