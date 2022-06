‘Cabinet of Curiosities’, la antología de Guillermo del Toro para Netflix

La magia de Guillermo del Toro estará de regreso en la pantalla muy pronto con ‘Cabinet of Curiosities’. Esta vez el cineasta tapatío se ha unido con una de las plataformas de streaming más importantes a nivel internacional, Netflix, con la que ha compartido una antología de 8 historias de terror que prometen quitarnos el sueño.

‘Cabinet of Curiosities’, además de tener como base los relatos que salieron de la fascinante mente del cineasta, tienen una gran peculiaridad: cada uno es dirigido por distintos creadores de renombre en el género del terror.

Además de una buena dosis de sustos y posiblemente insomnio, un trabajo bien hecho y destacado que se podría convertir en un referente contemporáneo en el género del terror, pues participan directores de películas como ‘Mandy’, ‘The empty man’ (El mensajero del último día), ‘Splice’ (Experimento mortal), ‘Babadook’, ‘La Vigilia’, ‘Crepúsculo’ y ‘Una chica regresa sola a casa de noche’.

Si el nombre del creador y los directores involucrados ya le da bastante peso a la serie, espérate a leer los nombres del cast, pues al parecer Netflix le ha apostado a lo grande a ‘Cabinet of Curiosities’, la serie que se puede convertir en el próximo gran éxito a nivel internacional.

Andrew Lincoln, Ben Barnes, Charlyne Yi, Crispin Glover, Eric André, Essie Davis, Ismael Cruz Cordova, Kate Micucci, Rupert Grint y Sofia Boutella, son algunos de los nombres que se dieron a conocer en el primer teaser que Netflix ha lanzado y que te dejamos aquí mismo.



Aunque consideramos que lo más lógico es que llegue a finales de octubre, hasta el momento no se sabe la fecha exacta del estreno de ‘Cabinet of Curiosities’, pero es seguro que llegará a la plataforma este año, así que sólo nos queda esperar a que se empiecen a revelar más detalles al respecto.

Como sabes, una serie antológica son relatos cortos que tienen un principio y un fin en un mismo capítulo, pues no están relacionados, por lo que el orden en el que los veas no afecta la historia o tu comprensión sobre ella.

Aunque aún no se revelan detalles sobre la trama de cada una de las 8 historias que conformarán esta serie, podríamos hacernos una idea con el libro que publicó Guillermo del Toro en 2013 que precisamente lleva el nombre de “Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions”, un texto que contiene varios bocetos, ilustraciones y pensamientos que se le ocurrieron al cineasta a lo largo del tiempo y que nunca antes habían salido a la luz.

Sin duda algo de aquí (aunque sea una idea) podremos ver en la serie que produce en conjunto con J. Miles Dale (The Shape of Water) y Gary Ungar (Pan’s Labyrinth, Hellboy).

My longtime colaborator Guillermo Navarro (Oscar winner for Pan’s Labyrinth- and director of many of the best episodes in a multitude of series, amongstvthem Hannibal) handles the opening story! https://t.co/8tf4TBPJiC

— Guillermo del Toro (@RealGDT) June 6, 2022