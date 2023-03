Carlos Vives regresa al mundo de la actuación con ‘El Club de los Graves’

El pasado miércoles se estrenó ‘El Club de los Graves’ en Disney+, marcando el regreso de Carlos Vives al mundo de la actuación. A través de Amaranto Molina, el cantante busca motivar a los jóvenes talentos que comienzan en la industria. Dentro y fuera del set comparte las experiencias que a lo largo de 30 años de trayectoria lo han llevado a donde está.

¿De qué trata ‘El Club de los Graves’?

‘El Club de los Graves’ es la nueva serie de Disney+ que sigue la historia de Amaranto Molina tras llegar al Colegio Ultranova. Este profesor comienza a cambiar la visión de la música que tienen los ‘Graves’, aquellos estudiantes que a ojos del director Kramer no tienen suficiente talento. Por otro lado, los ‘Agudos’ son la clase de los que nacieron para convertirse en estrellas.

La trama se desarrolla en Colombia, y Carlos Vives no podía estar más feliz al respecto. Sus raíces y el valor de su identidad son una parte muy importante en su vida. Es por ello que al componer las canciones de la banda sonora de la serie, la diversidad de su país fue una de sus grandes inspiraciones.

El mensaje de Carlos Vives a los jóvenes en el mundo de la música

Así como su personaje, Carlos Vives compartió su experiencia con los actores más jóvenes de la producción que apenas comienzan en el mundo del espectáculo. No obstante, los consejos del colombiano no se quedan ahí, sino que a lo largo de su vida ha buscado ser el Amaranto Molina que la gente necesita para seguir sus sueños. Eso sí, siempre recordándoles el no perder su identidad.

«Si eso es lo que buscas, tienes que encontrar tu espacio, tienes que aprovechar tu identidad, tienes que aprovechar tu conocimiento y cultivarte. A veces en esperar llegar a Hollywood, están perdiendo el hoy».

Estas fueron las palabras que el cantante le dedicó a todos los que sueñan con convertirse en grandes artistas. Y no perdió la oportunidad para recordar que a los comentarios negativos hay que darles la vuelta. No hay que dejar que la estabilidad emocional esté basada en la opinión de los demás.

De padre e hija, a compañeros de actuación

Además de ser el primer proyecto de actuación de Carlos Vives en mucho tiempo, ‘El Club de los Graves’ tiene un significado especial, ya que lo comparte con su hija Elena. El actor cuenta que durante el rodaje buscaba darle su espacio a la joven para que se desenvolviera con la mayor naturalidad posible al lado de sus compañeros de reparto.

Esta nueva experiencia le permitió compartir momentos con su hija que le ayudaron a conocerla más. Durante el tiempo que compartieron, Elena no dejaba de sorprenderlo y hacerlo sentir orgulloso: «Los momentos de verla a ella en su mundo, enfrentando esto, su felicidad, yendo a sus prácticas, a grabar, a ensayar, a montar las coreografías… es increíble».