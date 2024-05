CHICAGO, Illinois: Un MUST para foodies.

Viajar es una de las actividades más placenteras del mundo y cuando visitas un nuevo lugar, además de sus icónicos personajes, historias, paisajes y edificaciones, hay un punto que no debe pasar desapercibido: la gastronomía. Consentir el paladar va más allá del simple hecho de ingerir alimentos, se trata de conocer un destino a través de sus sabores que, al igual que sus habitantes, tienen sus propias historias, y vaya que Chicago es un manjar culinario que tienes que descubrir. Si no sabes por dónde empezar tu expedición gastronómica, te dejamos algunos spots que cautivarán tus sentidos, pero sobre todo llenarán tu corazón.

The Museum of Ice Cream in Chicago

Minigolf, helado infinito y extravagantes cócteles en el mismo lugar. The Chicago Ice Cream Museum es único en su tipo, y es que la experiencia que ofrece comienza desde que llegas y eliges cuál será tu nombre si fueras un delicioso helado. En seguida te adentrarás en un mundo de colores pastel lleno de dulzura, con estaciones para degustar uno de los postres más populares del mundo.

Atrévete a probar un hot dog de helado. ¡Ojo! No es para todos, pero si ya estás ahí, buen provecho. No te vayas sin aprovechar los distintos espacios interactivos para hacerte las mejores fotos.

Beer Bus

La cerveza es sinónimo de tradición, y Chicago tiene una gran industria que puedes conocer a través de un tour en un exuberante autobús que simula un barril de esta refrescante bebida.

El recorrido incluye la visita a tres locales muy distintos entre sí: Burning Bush, Revolution Brewing y Burn City. Son tres conceptos que ofrecen degustaciones de todo tipo de cervezas: IPA, Lager, Stout, dulces, cítricas y hasta de pistache. Estas son tres opciones que puedes encontrar en el tour, todo depende de la ruta y el día que elijas para tomar esta experiencia.

Portillo’s

Este es uno de los locales más tradicionales de la ciudad. El menú es vasto, hay sándwiches estilo italiano, hamburguesas y malteadas, pero el consentido de los locales es el hot dog; hay un par de opciones, cualquiera que elijas te dejará un gran sabor de boca.

El ambiente tipo country que encontrarás en Portillo’s & Barnelli’s Chicago

hace que te olvides de que estás en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo.

Mr.Beef

Se trata de uno de los sitios más populares del momento, todo gracias a la fama que le dio la serie “The Bear”, protagonizada por Jeremy Allen White. La cocina del local ha servido para las filmaciones de la multipremiada historia que, por cierto, está a punto de estrenar su tercera temporada.

Cabe destacar que aunque la fachada de Mr. Beef es la misma que aparece en la exitosa serie, no todos los interiores han formado parte de la misma, así que si eres fan de “The Bear” te llevarás una gran sorpresa. No esperes algo fancy, pero el valor de Mr. Beef reside en su menú, donde el platillo estrella es el sándwich italiano, una verdadera caricia a tu paladar. Y mientras degustas de este snack, recorre el sitio y maravíllate con los retratos de las famosas personalidades que han estado allí.

Twin Anchors Restaurant & Tavern

¿Carnívoro? Este se convertirá en uno de tus restaurantes favoritos. El interior te transportará a una taberna con adornos por doquier que te hacen sentir en casa. Y aunque la carta tiene muchas opciones, no te distraigas de lo realmente importante: las costillas.