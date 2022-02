¡Chris Evans confesó que Camila Cabello era su crush!

El Capitán América confesó en 2018, en entrevista con Jimmy Fallon, que la cantante Camila Cabello era cien por ciento su tipo de mujer. Pero no sólo eso, también le reveló al presentador que Camila era su crush y no dudaría en invitarla a salir algún día.

“Camila Cabello, absolutamente, si pudiera tener una cita con ella la tendría con mucho gusto”. OMG!

Dos años después, Camila ha dado una respuesta al comentario del guapísimo actor. Resulta que la intérprete de «Señorita» se dio el lujo de rechazar a la estrella de Marvel.

«Es un tipo muy guapo, lo admiro, pero no es mi tipo», comentó la Cabello en el programa de The Ellen Show.

La respuesta de la cantante indignó a todas las fans de Chris Evans, pues ¿quién no quisiera tener una cita con el actor? Literalmente Evans fue bateado por la novia de Shawn Mendes y ahora no sabemos qué pensar, porque si Chris Evans fue rechazado, ¡creo que nosotras no tenemos oportunidad! ?