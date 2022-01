Cómo lucir el azul eléctrico, un color que marca tendencia

El azul eléctrico destaca por su fuerza y se ha convertido en un color clásico y elegante. Los diseñadores de moda han seleccionado este tono como la nueva tendencia cromática, y es que ¿a quién no le favorece el azul eléctrico? Sin embargo, hay que saber combinarlo bien para que aporte personalidad, así que echa un vistazo a los siguientes consejos.

Con blanco

¡Un acierto en cualquier evento! Al ser un color neutro, el blanco por excelencia combina con el azul eléctrico. Un outfit que lleva esta combinación hará que luzcas mucho más estilizada, glamurosa y distinguida.

Con amarillo

Entre los principales colores que puedes escoger de manera acertada para llevar durante eventos de día se encuentra el amarillo. Combina bien con el azul eléctrico, pues este color característico aporta luz y transmite alegría. Al combinarlo con azul eléctrico te brindará la particularidad de brillar notablemente.

Con negro

¡Wow, wow! Si tu intención es salir un poco de los colores totalmente básicos, esta combinación es la indicada. El color negro con azul eléctrico expresa total elegancia, estilizando cualquier silueta.

Con tonos cafés

Esta combinación la podrás llevar a cualquier parte, ya que logra que tu outfit luzca perfecto con un aspecto un poco más neutro, sin hacer a un lado los toques sofisticados y joviales.

Con naranja

Nos encanta el radiante aspecto que esta combinación otorga, siendo protagonista el color azul. Transmite juventud, diversión y atrevimiento; puedes seleccionar esta original combinación para eventos durante el día, ¡te prometemos que no te fallará!

Te podemos asegurar que será inevitable que no lo uses durante los próximos meses con un resultado favorecedor; lo puedes tener en cuenta tanto de día como de noche porque no desentonará con ningún protocolo de acuerdo con las tendencias de la moda.