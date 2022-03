¡Complicated el primer sencillo de Juan Pablo!

Complicated es el primer sencillo del proyecto musical de Juan Pablo, después de meses de trabajo el 5 de marzo lanzó este sencillo junto con su video musical.

«Desde chico hacer una canción era como un sueño para mí, por fin después de muchas horas de trabajo, dedicación y valentía pude realizar este sueño.» – Juan Pablo

La historia de su canción «Complicated » viene de una situación que vivió aproximadamente hace un año, salió del closet públicamente con sus amigos y su familia. Definitivamente fue algo que marcó un antes y un después en su vida.

Platicamos de nuevo sencillo y nos platico del proceso… «Después de ese proceso sin darme cuenta me enamoré de de mi mejor amigo (mi actual novio), él no había salido del closet, me tocó vivir su salida y acompañarlo por cada parte del camino, contándole por fin a nuestros amigos y familia acerca de nuestra relación. «Complicated» habla justo de nuestra historia con Jorge (mi novio y mia ) y de todas las complicaciones que pasamos y que pasan las personas cuando salen del closet y deciden amar libremente a las personas de su mismo sexo. Afortunadamente el «salir del closet» ha cambiado durante los años poco a poco haciéndolo cada vez más fácil, y espero que cada vez sean menos las personas que sufran por amar libremente a personas de su mismo sexo. Te enamoras de la persona, no del sexo.»

De su propia historia nace la letra y el video musical de su nuevo sencillo , todas esas complicaciones por las cuales pasó y superó.

Juan Pablo agradece que su nuestra historia acabó con un final feliz porque logró amar libremente a pesar de todo.

El espera que con su canción pueda inspirar a más personas a atravesar este proceso por el cual ya paso y vivir feliz, sin prejuicios y libre.

«Espero disfruten mucho mi canción tanto como yo disfrute cada minuto del proceso.»

¡No se la pueden perder! La pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en youtube pueden encontrar el video de este sencillo.