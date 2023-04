Conoce a Noah Matthews, el primer actor con Síndrome de Down de Disney

Disney sigue fiel a su política de inclusión y esta vez incluye a Noah Matthews Matofsky en el reparto de “Peter Pan y Wendy”, que llegará a Disney+ el próximo 28 de abril.

Noah es un niño actor con Síndrome de Down que hará su debut en una gran producción con esta nueva entrega de Disney para su plataforma de streaming.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DSUK | Positive about Down syndrome (@positive_about_down_syndrome)



Aunque ya tiene experiencia en el teatro, pues ha participado en varias obras, éste es el primer papel grande de Noah, quien no cree que su condición haya sido determinante para obtener el papel. Incluso los críticos concuerdan en que sus habilidades actorales son las que lo llevaron a ser parte del cast.

Su talento ha demostrado que, sin importar su condición, todas las personas merecen oportunidades profesionales. Su nombre le abre camino a otros actores y actrices con Síndrome de Down, pues es la primera persona con su condición que logra un papel importante en Disney.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noah Matthews Matofsky (@noahmatthewsmatofsky)

Con solo 15 años, Noah será la voz que dé representación a todos esos niños y niñas con Síndrome de Down, al interpretar a Slightly (Zorrillo), el segundo al mando de los Niños Perdidos en Nunca Jamás.

“Todos aprendimos a luchar con espadas, lo cual me encantó. Tenía muchas líneas que debía aprender muy rápido, pero fue emocionante y lo disfruté mucho”, contó el actor.

Aunque a muchos no les parezca adecuado el plan de inclusión de Disney en sus películas y series, es seguro que repercute no solo en la nuevas generaciones, sino en todos aquellos que no se sintieron representados durante su infancia.