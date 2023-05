Conoce Blobb, la marca mexicana que obsesionó a Dua Lipa y ¡a nosotros también!

Con piedras de fantasía, de colores y hechos a mano, así son los anillos blobb, los cuales nos recuerdan a nuestra infancia, cuando los collares de dulce eran uno de los premios más codiciados en las fiestas infantiles, o cuando nuestras manos quedaban pegajosas por los dulces, jugüitos y refrescos que no podían faltar en el recreo.

A simple vista parece que están hechos de chicle o de dulce, y levantan en ti el impulso de querer tocarlos y hasta morderlos. Estos anillos con llamativos por donde los mires, tanto que han conquistado el joyero de Dua Lipa, quien los lleva como uno de sus accesorios favoritos tanto en campañas publicitarias de grandes marcas, como en su día a día.

El color de México en su ADN

Tal vez ya los habías visto antes, pues incluso Bella Hadid los ha presumido en Instagram, pero ¿sabías que estos anillos son orgullosamente mexicanos? Sofía Elías es la talentosa joven que los diseñó y que, a partir de su creación fundó Bloob.

«Este proyecto inició como una experimentación de materiales, yo hasta la fecha no sé nada de joyería, todos son inventos que te los acabas poniendo.» nos contó Sofía en entrevista par EstiloDF, en nuestra visita a su taller ubicado en la Roma Norte.

«Todo empezó con los anillos. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, en mi último año tenía que hacer una maqueta. Me inventé un material en mi cocina porque quería que fuera muy ligero, porque mi maqueta se me estaba cayendo. Un día me sobró un poco de ese material y me hice unos anillos a mí misma, luego mis amigas querían, y luego tiendas querían. Así fue, y como me empezaron a pedir más los empecé a mejorar, a cubrir con resina, a hacer más experimentos para ver cuál funcionaba mejor, hasta que tuve una receta perfecta y se empezaron a poder producir.» recordó la joven artista que no puede evitar disimular su emoción cuando habla de materiales.

Anillos únicos e irrepetibles

Sofía llama a su propios anillos «esculturas miniatura para el cuerpo», pues detrás de ellos hay un gran trabajo de búsqueda del material adecuado para hacerlos como los vemos hoy en día; son hechos a mano y no se utilizan moldes para su producción, por lo que cada pieza es única.

«Te tienes que probar todas para ver cuál te queda y cuál no.» nos confiesa Sofía, quien hace un año se mudó a su nuevo estudio. Una casa que ella misma restauró como estudio y que está abierta al público -con cita previa- que quiera conocer sus creaciones, inspirarse y adquirir su propio blobb.

Hay de todos los colores, tamaños, con piedras pequeñas, con diamantes de fantasía más grandes, con perlitas o con brillos de colores. Y lo mejor de todo es que cada cierto tiempo salen nuevos diseños, pues como lo mencionamos, todos son hechos a mano dependiendo del mood o de la inspiración que le llegue a Sofía. Cada anillo tarda alrededor de un mes es producirse, aunque a veces puede ser un poco más dependiendo del clima, y hay anillos desde $600 pesos mexicanos hasta $800, dependiendo el modelo.

Algo más que anillos

Durante la pandemia Sofía se dio cuenta que el gel antibacterial dañaba los anillos debido a su ligereza, por lo que quiso hacer otro material que fuera más resistente; sin embargo, la gente seguía pidiendo los mismos anillos, así que decidió hacer otro producto con un nuevo material.

«Las pulseras, que son de plástico reciclado, sí las puedes morder, mojar, etc. Ahí decidí que cada línea iba a ser de un material diferente, con un tratado distinto y un cuidado distinto, pero siempre con la misma idea de no usar moldes, que cada pieza es única y va en contra de la producción en masa.» confesó esta artista mexicana cuyo trabajo ya es reconocido a nivel internacional en grandes revistas de moda.

«La marca creció y tuve que ir manteniendo los anillos, las pulseras, los aretes, también fui creciendo para que la gente que ha comprado y los clientes se emocionen cuando saque algo nuevo. Se volvió algo coleccionable, hay gente que frecuenta venir hasta que le queda un anillo que está buscando para ese dedo.» con cuenta mientras nos sentamos en una de las sillas de colores hechas por ella misma.

Pofi Chair, bolsas, candelabros y más

Además de los materiales, la escultura es algo que le apasiona a Sofía, así que además de hacer pequeñas esculturas para el cuerpo, es decir joyería, la artista mexicana ha experimentado con esculturas más grandes, como las Pofi Chair, sillas de colores que parece que aún no se han secado y que se bajan contigo cuando te sientas, para después volver a su forma original cuando te levantas.

Siguiendo con el tema de esculturas para el hogar, Sofía Elías también vuelca su creatividad en otros diseños, como este candelabro hecho completamente de cera, que además de ser un hermoso adorno antes de ser encendido, también se convierte en una pieza de arte única una vez que se derrite por completo, creando una pieza de cera única e irrepetible.

Y ojo aquí, porque la nueva creación de Sofía es esta bolsa súper chic y colorida que podemos ver claramente haciendo su debut en desfiles de moda. Aunque es una pieza que todavía no sale a la venta ni se ha presentado, estamos seguras que le irá muy bien.

Una verdadera oda a los 90s, además de ser muy original y única.

«Es mucho regresar a esa niñez de tener algo divertido en las manos. Los anillos vienen en una capsulita, entonces es un poco regresar a cuando comprabas en las maquinitas, esa como sorpresa. Creo que desde el anillo, la pulsera, el arete, el jarrón, hasta la silla, tienen como que el mismo significado detrás. En la silla te sientas y te caes y sale una risa, son lúdicos, los materiales son muy peculiares. Esto de buscar el material para cada objeto es muy importante.»

Blobb ha trascendido fronteras gracias a sus diseños originales que no podemos encontrar en ningún otro lugar, gracias a sus colores y al recuerdo que evoca en nuestra mente de manera consciente o inconsciente. Estamos seguras que aún dará mucho de qué hablar gracias a su éxito, así que no le perderemos la pista, pues esta firma mexicana realmente está innovando.