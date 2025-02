Conoce todo lo que debes saber sobre los Premios Oscar 2025

La 97ª edición de los Premios de la Academia está programada para el próximo domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia, que será transmitida en vivo por ABC a las 19:00 horas (hora del Este) y a las 16:00 horas (hora del Pacífico), contará por primera vez con Conan O’Brien como anfitrión.

O’Brien, conocido por su ingenio y carisma, expresó con humor al anunciar su participación: “América lo pedía y ahora está sucediendo: La nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. En otras noticias, seré el anfitrión de los Oscar”.

Debido a los devastadores incendios forestales que azotaron Los Ángeles, algunos sugirieron la cancelación de la ceremonia; sin embargo, la Academia decidió mantener la fecha original, argumentando la importancia económica y simbólica del evento para la ciudad.

Lo cierto es que sí se realizaron ajustes significativos, como la cancelación del tradicional almuerzo de nominados y la extensión del periodo de votación hasta el 17 de enero. Además, la Academia donó $750,000 al Motion Picture & Television Fund para apoyar a los afectados por los incendios.

Presentadores y actuaciones destacadas

La ceremonia contará con una impresionante lista de presentadores, incluyendo a Selena Gomez, Oprah Winfrey, Joe Alwyn, Goldie Hawn, Ben Stiller, Ana de Armas, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp y Connie Nielsen.

Se unirán a figuras previamente anunciadas como Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang. Los ganadores del año pasado, Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy y Da’Vine Joy Randolph, también estarán presentes.

En cuanto a las actuaciones musicales, aunque las canciones nominadas a Mejor Canción Original no serán interpretadas en vivo este año, la gala contará con presentaciones especiales. Ariana Grande y Cynthia Erivo ofrecerán un número del musical Wicked, que ha recibido 10 nominaciones. Además, artistas como Doja Cat, Lisa de Blackpink, Raye y Queen Latifah participarán en segmentos musicales especiales.

Películas y nominaciones destacadas

Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, lidera con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Karla Sofía Gascón, quien hace historia como la primera actriz abiertamente trans nominada al Oscar. Le siguen The Brutalist y Wicked con 10 nominaciones cada una.

Otras películas destacadas en la categoría de Mejor Película incluyen Anora, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, I’m Still Here, Nickel Boys y The Substance.

Dónde ver las películas nominadas

Para aquellos interesados en ponerse al día con las películas nominadas, muchas están disponibles en plataformas de streaming. Prime Video, por ejemplo, ofrece una selección considerable de los filmes nominados de este año, disponibles para compra, alquiler o a través de canales adicionales.

Transmisión de la ceremonia

Además de la transmisión en vivo por ABC, los Oscar estarán disponibles por primera vez en streaming a través de Hulu en Estados Unidos. También se podrá acceder a la ceremonia mediante Hulu Live TV, YouTube TV, AT&T TV y FuboTV. Con la autenticación adecuada, los espectadores podrán sintonizar a través de ABC.com y la aplicación de ABC.

En México, el evento principal comenzará a las 18:00 horas y podrá verse a través de TNT, en TV de paga; MAX, en streaming, y Azteca 7, en TV abierta.