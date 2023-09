Conoce todo sobre la nueva Minion Land de Universal Orlando

Agenda una visita a la nueva Minion Land de Universal Orlando Resort, un área ubicada en Illumination Ave que incluye nuevas atracciones, tiendas, un restaurante temático y más.

El espacio fue desarrollado en colaboración entre el equipo creativo de Universal, y los cineastas de Illumination.

“Esta nueva área es inmersiva y cautivadora, traída a la vida en colaboración con nuestros colegas de Illumination, y pone a nuestros visitantes en el corazón y la mente de los villanos de esta franquicia diabólicamente divertida. Este entorno magnifico ofrece muchísimo para que todos nuestros visitantes disfruten”, apuntó Karen Irwin, Presidenta y COO de Universal Orlando Resort.

¿Qué puedes encontrar?

Una de las atracciones más divertidas es la innovadora experiencia Villain-Con Minion Blast, donde se puede luchar contra los villanos favoritos de la franquicia de Despicable Me, como el legendario Vector, hasta los supervillanos más recientes: The Vicious 6 (el grupo de supervillanos de la película Minions: The Rise of Gru)

Villain-Con Minion Blast combina escenarios inmersivos, tecnología basada en juegos interactivos, y una historia original para crear una atracción única donde podrás poner en práctica tus habilidades de villano para ver si tienes lo que se necesita para formar parte del equipo.

Esta también es la primera atracción de Universal Orlando en presentar una experiencia de juego conectada a través de la aplicación oficial de Universal Orlando Resort. Al sincronizar su “blaster” con la aplicación con solo un toque, puedes llevar tu juego a un nuevo nivel y realizar un seguimiento de tus puntajes, embarcarte en misiones especiales, desbloquear ventajas malvadas y explosiones poderosas para ayudarte a ganar más puntos y ganar coleccionables digitales.

Otra atracción que te recomendamos es Despicable Me Minion Mayhem, de las experiencias más cómicas, en un juego que te ‘convierte’ en Minion. Esta atracción de simulador es una de las favoritas y una que no te puedes perder mientras disfrutas de todo lo que ofrece Minion Land.

¿Dónde comer?

La nueva área incluye varias opciones para comer, como poder probar palomitas de maíz con sabor a banana en Pop-a-Nana, refrescarte del calor del verano con paletas heladas de limón con mora azul, chocolate, y más en Feeze Ray Pops, o comprar productos y golosinas exclusivas inspiradas en Minions en Bake My Day.

MINION CAFE

En este nuevo restaurante inmersivo encontrarás una experiencia gastronómica muy entretenida que presenta tres áreas temáticas: la cocina, la sala de descanso, y el Comedor inspiradas en los conocidos Minions Kevin, Stuart, Bob y Otto.

Encuentra casi 20 platos inspirados en los personajes y alimentos que son parte de la franquicia. El Minion Cafe también cuenta con una ventana rápida con un menú limitado para aquellos que buscan satisfacer sus traviesos antojos rápidamente y regresar al caos en Minion Land.

No te lo pierdas

Visita también la tienda Evil Stuff, con una variedad de mercancía de Villain-Con y Minions, y conoce a muchos de los personajes favoritos como Gru, Margo, Edith y Agnes en Illumination Theatre. Además aquí podrás ver las nuevas incorporaciones de la película Sing (Rosita, Gunter y Johnny).

Recuerda que a partir de este fin de semana, y hasta el 4 de noviembre, Universal Orlando Resort tendrá las Halloween Horror Nights que tendrán un récord de 48 noches.

La lista de posibilidades incluye diez casas embrujadas (incluyendo de Stranger Things y Last of Us), cinco zonas de miedo que traen a la vida íconos del horror y escalofriantes historias originales, además de un espectáculo en vivo, una tienda tributo nueva, comida y bebida aterradora y más.