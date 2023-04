¡Danna Paola estrena look!

Danna Paola no para de sorprendernos, y es que definitivamente su carrera no sólo ha crecido en el ámbito musical, sino que además la cantante de 27 años se ha convertido en todo un ícono de la moda y el estilo gracias a su buen gusto par armar outfits y llevar tanto beauty looks como hair styles dignos de mención.

En esta ocasión la mexicana ha querido hacer un pequeño cambio con el que ha dado un giro a su look en cuestión de segundos. Se trata del fleco baby asimétrico que ya le hemos visto en otras ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola)

Primero regresó a la melena totalmente negra, un look que estrenó a principios de abril y que llevó con un estilo gótico espectacular a la red caret de los Latin American Music Awards, en donde la vimos lucir unos curtain bangs que enmarcaron su rostro, destacando sus facciones.

Ahora se despide de este tipo de fleco para darle la bienvenida al estilo baby, el cual lució en algunos conciertos de su gira, pero en esta ocasión lo hace con un corte asimétrico que le da un estilismo totalmente diferente con la melena negra y lacia.

Danna Paola estrenó este look en el evento que organizó Tiffany & Co. por la apertura de The Landmark en Nueva York, al cual asistieron celebridades como Anya Taylor-Joy, Jimin de BTS, Katy Perry, Florence Pugh, Blake Lively, entre otras.

¿Crees que sea un estilo que la cantante logrará poner en tendencia?