Dari, el talento mexicano que destaca en Wattpad con su historia LGBTQ+

Cuando se trata de talento, México es uno de los grandes semilleros, tanto en la ciencia como en las artes. Aquí y allá destacan cientos de mexicanos que desde su trinchera ponen en alto el nombre del país en diferentes sectores y bajo diferentes circunstancias.

Hoy te queremos presentar a Dariana Xicohténcatl, mejor conocida como Dari, una chica de 22 años que comenzó a escribir desde que era una niña y que hoy ya cuenta con un gran número de seguidores en Wattpad que leen su trabajo, se emocionan, se identifican, se sienten representados por sus historias.

“Entré a Wattpad gracias a una amiga. Desde los 9 años ya escribía cosas muy aleatorias en los cuadernos, etc. Entonces una amiga de la familia que sabía que me gustaba escribir, me preguntó si conocía Wattpad, no la conocía y me explicó de qué era. Me explicó que era una plataforma muy similar a una red social en donde uno puede publicar sus escritos y otras personas pueden leerlos, comentar, dejar votos, volverse fans… así que me gustó y empecé a escribir en la plataforma, tenía como 12 años”.

Desde su primer encuentro con Wattpad hasta ahora han pasado 10 años; sin embargo, no han sido continuos, pues Dari decidió darse un descanso para prepararse mucho mejor.

“A los 14-15 dejé la aplicación y me concentré en leer, mejorar mi escritura, etc. En 2016 volví y desde entonces he estado en la plataforma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dariana Xicohténcatl (@darianxi)

Una lectura perfecta para el mes pride

En entrevista para EstiloDF, Dari nos contó cómo fue que llegó a escribir historias referentes a la comunidad LGBTQ+.

“Al principio fue porque me gustaban ciertos contenidos BL (Boys Love o historias románticas entre dos hombres), pero obviamente mi perspectiva no era demasiado acertada. Conforme fui creciendo conocí a otras personas de la comunidad que me fueron contando sus experiencias, me quité ciertos prejuicios que tenía y en 2017 decidí escribir mi primera historia LGBT en Wattpad para hablar desde una perspectiva más amplia, con menos estereotipos y que pudiera servirle a alguien para identificarse con alguna situación no sólo relacionada con el hecho de estar en el clóset o enamorarse de alguien, sino que fuera más allá”.

Dari quiere dejar en claro que los textos de la comunidad no tienen que ser solamente historias románticas, sino que al igual que las demás novelas, pueden llevar acción y problemáticas más profundas que abarquen todos los aspectos de la vida y no sólo el romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dariana Xicohténcatl (@darianxi)

El balcón vecino y de qué va

Su novela más destacada es ‘El balcón vecino’, una historia LGBTQ+ que ya lleva más de 400 mil lecturas en Wattpad y que habla sobre un chico que tiene que mudarse y descubre que su vecino es nada más y nada menos que su ex novio de la preparatoria.

“Empecé a escribir en 2019, es sobre un chico a quien por salir de fiesta le roban todo su dinero, y para poder recuperarse económicamente se muda a un edificio más descuidado, los balcones de su departamento y del de al lado chocan, y justo la persona que vive en ese otro departamento es su ex de la preparatoria. Su relación no terminó de lo mejor, así que este nuevo reencuentro dará pie a que se conozcan de nuevo con todas las cosas que han cambiado en sus vidas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dariana Xicohténcatl (@darianxi)

Su inspiración viene de vivencias personales y de gente cercana, así como de los libros que lee, películas, etc., algo que sin duda la ha llevado lejos en su carrera como escritora. En 2019 ganó el premio Watty, el más destacado de Wattpad, y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos, por lo que no nos sorprendería si en un futuro escuchamos de ella en alguna adaptación audiovisual, como le pasó a ‘A través de mi ventana’ con Netflix.

“Me encantaría, sería un sueño gigantesco que yo pudiera conseguir algo así. Primero me encantaría publicar en físico, ese es mi sueño actual más cerquita que tengo. Y de ahí si surge alguna adaptación yo estaría encantada”.

Conociendo a Dari

Película favorita: The Witch

Serie: Psycho-Pass anime

Libro: Kim Ji-young, nacida en 1982

Música: Rock e instrumental

Libro que desea publicar en físico primero: El balcón vecino.