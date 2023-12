Descubre tres maneras de lucir chic y masculino con un clutch

El clutch es el accesorio masculino de la temporada, así que no tengas miedo de usarlo y lucirte en todas tus reuniones de fin de año. ¡Deja atrás los prejuicios!

Si bien durante mucho tiempo fue una pieza únicamente diseñada para las mujeres, ahora hay una gran variedad de marcas como Dior, Gucci o Jacquemus, incluso Zara y H&M ofrecen opciones para los hombres.

Las razones son simples: además de subir el nivel de tu outfit y darle un toque de elegancia y sofisticación, son prácticos. Puedes llevar tu cargador, cartera, celular o tus llaves y evitar que tus bolsillos del pantalón se vean saturados. Suena bien, ¿no?

Aquí te compartimos tres formas en las que lo puedes usar y verte chic y masculino.

Úsalo con la correa

Recientemente el actor Vadhir Derbez compartió en su cuenta de Instagram un look que te servirá de inspiración. Vestido todo de negro, con tenis blancos, abrigo en color camel y un clutch blanco Fendi, le quita lo aburrido a su outfit, pero no la elegancia. La pieza hace juego con los tenis, pero resalta con el resto de las prendes. Lo lleva con correa, así sus manos quedan libres para lo que se ofrezca.

Conviértelo en la pieza central

Un clutch también tiene la cualidad de darle el toque de color a un total look. Puedes ir vestido todo de negro, café, blanco o azul y atreverte a agregarle un bolso de color, ya sea verde o rosa, o el que más te guste, para subirlo de nivel. Existe la opción de llevarlo sin la tira. Solo recuerda que deberá ir en tu mano y no debajo de tu brazo, ya que no es periódico.

En color negro

Si aún no te convence por completo esta tendencia, puedes comprar uno en color negro y llevarlo al estilo universitario; es decir, como si fuera tu carpeta de apuntes. En este color te será fácil combinarlo, incluso, con mezclilla, unos sneakers y un abrigo o suéter gris, todo muy preppy o a lo rockerón con un total look negro.

Aquí lo importante es arriesgarse y sentirse cómodo.