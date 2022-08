DVICIO visita México y nos deja 5 consejos de amor

Como parte de su gira para promocionar su nuevo álbum, ‘El Laberinto’, la agrupación española DVICIO, integrada por Andrés y Martín Ceballos, Alberto González (Missis), Luis Gonzalvo e Ignacio Gotor (Nacho), visitó la CDMX para ofrecer dos presentaciones acústicas y firma de autógrafos en los centros comerciales Encuentro Oceanía y Manacar, el pasado 18 y 19 de agosto.

A la cita acudieron cientos de fans emocionadas por poder ver al fin a su agrupación favorita después de un par de años de no tener su música en vivo debido a la pandemia por COVID19. La gira, llamada Mil Veces Tour, cuenta con fechas en Latinoamérica, en países como Argentina, Ecuador y por supuesto México, en donde tuvieron su concierto completo en Pachuca el pasado 20 de agosto. Y aunque no pudieron traer su show completo a la Ciudad de México, no perdieron la oportunidad de interpretar algunas de sus canciones en acústico y convivir con sus fans, prometiendo regresar pronto con un concierto completo.

Acompañados por sus fans, los cinco músicos interpretaron temas como ‘Valeria’, ‘Casi humanos’, ‘Mil veces’, entre otras canciones de su nuevo álbum, así como éxitos de sus discos pasados.

Entrevista con DVICIO

En EstiloDF pudimos platicar con DVICIO sobre el recibimiento que les dio su público mexicano, la evolución de su nuevo álbum, las canciones que quedaron fuera del disco, y además aprovechamos para pedirles un consejo de amor, ya que sus letras han inspirado a miles de personas enamoradas que se sienten identificadas, que las dedican o que se refugian en ellas para superar una ruptura.

Aquí te dejamos la entrevista completa: