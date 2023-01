El café es el color de la temporada, y ¡lo amamos!

Atención, amantes de la moda, porque aquí les diremos cuál es el color de la temporada y cómo llevarlo. Lo hemos visto en las nuevas pasarelas de las grandes firmas durante estas semanas, así como en las red carpets de premiaciones y eventos especiales. Se trata del café, el color favorito de la temporada.

Casi tan elegante como el negro, pero con ese toque jovial de color discreto que nos recuerda los elementos naturales conectados a la tierra, el café ha llegado para quedarse, al menos durante los primeros meses de 2023, y no nos extrañaría que volviera a tener un boom en otoño de este mismo año.

El café oscuro, del mismo color de la bebida que lleva su nombre, nos permite crear total looks elegantes como el de Kendall Jenner o Halle Bailey para la apertura de Atlantis The Royal en Dubái. Un vestido en telas sedosas que destaque la silueta y a juego con accesorios dorados será el look ideal para sorprender en una reunión importante. Lo mejor: va bien tanto de día como de noche.

Lleva el café de forma casual

Si prefieres algo más casual, un abrigo de este color en vynil o en telas fluffy como pieza statement será la mejor elección. Tal como lo hizo Dakota Johnson al asistir al Women at Sundance Celebration el pasado 21 de enero en Utah.

La actriz optó por un outfit cómodo y casual al combinar unos jeans azules con una blusa color arena, y elevó el atuendo con un abrigo con cuello fluffy en una tonalidad oscura de café, que contrastaba a la perfección con el café más claro con un toque ligeramente rojizo que tenía el resto del abrigo.

Los tonos tierra, principalmente el café en sus distintas tonalidades, empezaron a sobresalir poco a poco desde mediados del año pasado. Lily Collins fue de las primeras en conquistar esta tendencia cuando asistió a la premiere de Emily in Paris con un vestido café claro que sabiamente combinó con accesorios dorados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lily Collins (@lilyjcollins)

Por su parte, Danna Paola también fue una de las primeras en llevar esta tendencia al elegir el café como protagonista en varios de sus atuendos, tanto para eventos especiales como para el día a día. Al igual que ella puedes sumarte a esta tendencia agregando a tu clóset un abrigo, chamarra o blazer de este color.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola)

¡El café también es para los hombres!

Tal como lo vimos en la pasarela de Dior, el café es el color tendencia que se ha apoderado de los estilismos más chic, tanto de mujeres como de hombres. La tonalidad que sin duda se ha coronado como la protagonista es la más oscura, pero también hay lugar para tonalidades más claras, más opacas o más vibrantes, siempre y cuando el café sea el protagonista.

Triunfa al usarlo

Ya sea para hombre o para mujer, para combinar este color tendencia lo puedes hacer con piezas en tonos arena, beige, blanco o verde olivo. Los accesorios dorados son un súper acierto, y si viene en telas brillosas, mucho mejor.