El emotivo gesto hacia Mara Wilson de Danny DeVito y Rhea Perlman durante ‘Matilda’

Matilda es el clásico del cine, interpretado por Mara Wilson, que a finales de los 90 nos hizo divertir con la magia que hay en aquella pequeña de 8 años con poderes telequinéticos y una inteligencia que supera por mucho la de su familia.

Al ser una pequeña incomprendida por sus padres, Harry y Zinnia Wormwood, Matilda se adentra en el mundo de los libros, lo cual hace que su inteligencia crezca y despierta su interés por acudir a la escuela en vista de que sus padres no la llevan; de este modo su vida cambia radicalmente cuando comienza a ir al colegio, en donde conoce a la maestra Miel y también descubre su habilidad especial.

Matilda tuvo a los padres más incomprensibles, pero fuera de la ficción Mara Wilson obtuvo de Danny DeVito y Rhea Perlman (los intérpretes de Harry y Zinnia) un enorme gesto de amor y bondad hacia ella, siendo sus ángeles destinados.

Durante el rodaje, Mara atravesaba por una dura situación, pues su madre, Suzie Wilson, padecía de cáncer de mama y finalmente el 26 de abril de 1996 falleció a unos meses del estreno de la cinta. Mara recibió incondicional apoyo de sus padres de ficción, Danny y Rhea durante el difícil proceso: “Fue muy duro y ellos fueron muy amables. Mientras mi madre estaba enferma en el hospital, ellos me invitaban, me cuidaban y me distraían. Me sentía muy acogida”, declaró la actriz.

Pasar por esa tragedia fue una de las razones por las que Mara asegura que perdió el interés en la actuación, pues su madre no pudo ver la película que hizo, sin embargo, en los títulos finales de crédito de ‘Matilda’ se puede leer que el actor Danny DeVito dedicó la película a la madre de Mara: “Una película de Danny DeVito para Suzie Wilson”.