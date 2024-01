Él es Iván Amozurrutia, el «niñero» de nuestros sueños

Jimena lucha por mantener su vida en orden mientras conoce a Gabriel, sin saber que juntos desafiarán los roles de género en busca del amor, tal es la premisa de El niñero, la nueva serie que estrenó Netflix.

Junto a Sandra Echevarría, Iván Amozurrutia protagoniza está divertida historia en la que, en un momento de pánico, una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide de sus hijos. El actor mexicano, además de su simpatía y talento, está enamorando a todos por su escultural cuerpo trabajado, por lo que aquí te contamos más sobre él.

Enamórate más de él

Iván nació el 12 de octubre de 1993 en la Ciudad de México, es decir, tiene 30 años, y es conocido por participar en producciones como Donde hubo fuego (2022) y Perfil falso (2023), ambas series de Netflix, al igual que esta comedia romántica.

Lo bueno es que mide un metro con 90 centímetros, así que seguramente te podría cargar sin problema; lo malo, es que no está soltero, tiene una relación con la modelo e influencer rusa Alina Enero, ex del cantante Manuel Medrano.

En una de las pocas publicaciones que tienen juntos, ella comparte una foto de ambos con la frase: “When you find someone with who the only thing you fight about is who is more in love”, a lo que él le respondió: “And you know I win!!”.

A esta conversación también se sumó el hermano de Iván, el actor Diego Amozurrutia, quien les puso: “Shulooos!!!”. Se nota que los tres se llevan súper bien. Cabe mencionar que Diego e Iván son nietos de la legendaria Kitty de Hoyos, famosa actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

Entre las grandes pasiones del actor destacan el basquetbol, viajar a la playa, la moda y hacer música junto a su hermano. En mayo del año pasado anunciaron que iniciaran un proyecto juntos, sin embargo, ya no se supo más.

Además de El niñero, el trabajo del actor también se puede ver en la película Familia Nacional, que ya se encuentra en cartelera.