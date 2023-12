Él es Matteo, el guapo y talentoso hijo italiano del cantante Andrea Bocelli

Con una sonrisa encantadora y voz privilegiada, Matteo Bocelli aparece en la escena pública para enamorarnos a todos. Tiene 26 años, nació el 8 de octubre de 1997 en Forte dei Marmi, Italia, y sí, es hijo del cantante Andrea Bocelli.

A su corta edad, el joven italiano, quien visitó recientemente nuestro país para promocionar su música, ya se ha presentado en algunos de los escenarios más importantes del mundo y probó el estrellato musical.

La crítica define sus canciones como “sensibles y dinámicas” con “potentes interpretaciones vocales”.

Como hijo y en ocasiones colaborador del tenor, fue formado desde pequeño en una educación musical, fomentada por su “naturaleza infinitamente curiosa”, que se muestra en cada uno de sus temas.

Sus primeros pasos en la música

Con tan solo seis años comenzó a tocar el piano, primero con su padre, para después ingresar al Conservatorio de Lucca. Luego, por petición de su madre, se inició en el canto. A los 18 años hizo su debut como tenor, aunque su salto a la fama se debió al dueto que realizó en 2018 junto a su padre con la canción “Fall on me”.​

Ahora, uno de sus más recientes sencillos es “I’m Here”, que ya suma más de 800 mil reproducciones en YouTube. También destaca la colaboración que hizo con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Se titula “Tu luz quedó”, que ya supera los seis millones de reproducciones en la misma plataforma.

Matteo también presentó en agosto su primer álbum de estudio, Matteo, compuesto por 12 canciones.

Su artista favorito es Ed Sheeran. “No solo es un artista increíble, sino que también es una bellísima persona, al menos eso es lo que percibí cuando lo vi en persona. Podría decir que es un ídolo para mí. Además, soy un romántico, ¡y él es el rey de las baladas!”, declaró el joven a Billboard Italy.

Bocelli también se declara fan de la música del pasado, como la de Lionel Richie, Elton John y Queen, además de los grandes artistas italianos.

Sobre México, comentó que es donde está una de sus comunidades más grandes de fans, por lo que es importante estar pendiente de ese mercado.

“Es necesario llegar allí asumiendo que tienes que hacer lo que te gusta. No me prostituiré jamás haciendo algo solo porque es lo que el mercado espera. Si se produce una colaboración con otro artista latinoamericano y me convence, ¿por qué no?”, aseguró.