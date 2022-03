El espectacular arete de diamantes que llevó Selena Gomez

Selena Gomez llenó de elegancia y glamour la red carpet de los Critics Choice Awards 2022.

La actriz sin duda cuenta con el mejor glam team, pues en cada evento cinematográfico ha resaltado entre las mejores vestidas, además de siempre llevar el maquillaje y peinado perfectos. La elección de un vestido rojo Louis Vuitton con capa ya la hizo una ganadora.

La también empresaria fue nominada como Mejor Actriz de Comedia por Only murders in the building. Además de derrochar brillo en la red carpet, no pudimos evitar enamorarnos de la joyería que llevó.

Selena Gomez y su equipo eligieron la joyería de lujo de la firma parisina BOUCHERON, de la que también es fan Salma Hayek.

Lo que nos tiene obsesionados es el arete en forma de flecha de la colección de BOUCHERON, de oro blanco y cubierto de diamantes. Es un accesorio unisex que se adapta a las dos orejas.

¿Qué fue lo que más te gustó del look de Selena Gomez?