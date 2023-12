El estilo snowboarding se lleva también en la ciudad, te decimos cómo

En México la temperatura ha bajado al grado de que queremos estar todo el día en pijama envueltos en una mantita. Claro que no se compara con las temperaturas que experimentan países como Canadá o Estados Unidos, pero para nosotros abajo de 20 grados centígrados ya es frío, por lo que es normal que abajo de 10 ya no queramos ni salir de nuestra casa.

Entonces, ¿cómo le hacemos para seguir nuestra agenda aún cuando hace frío? Para eso te traemos esta nota, para demostrarte que se puede seguir siendo súper fashion y mantenerse calientitas aún en invierno.

En otros años el layering ha sido nuestra salvación, pero este 2023 se reinventa y trae el snowboarding look directo de las montañas a la ciudad para crear outfits súper chic y calientitos. ¿Lista para unirte a esta tendencia?

De los pies a la cabeza

Las prendas básicas para lograr este look van desde accesorios para cubrir tu cabeza, como beanies lisos o con pompon en la punta; hasta calzado para el frío como la nueva colección Made for the Elements (MTE) de Vans. Pasando por chamarras puffer y petos térmicos.

La inspiración de esta tendencia son los looks que se usar para ir a esquiar o hacer snowboarding en las montañas nevadas, lo cual no significa que copies tal cual el look con las prendas especiales para la nieve, te «morirías» de calor en la CDMX. Pero sí puedes inspirarte en los cortes, combinaciones y accesorios.

Por ejemplo, en lugar de usar un peto profesional para la nieve, puedes elegir uno de mezclilla o pana y combinarlo con un suéter de manga larga y cuello alto inspirada en la tendencia snowboarding.

Para cubrir tus ojos del sol, que aunque no caliente siempre puede ser molesto para los ojos cuando está en su máximo esplendor, busca lentes de sol grandes y de preferencia con contornos cuadrados, o lentes espejo para hacer homenaje a los lentes que se utilizan en la nieve.

Chamarra puffer

Es la favorita de la temporada, y lo mejor es que la puedes llevar corta o XXL para cubrirte por completo si eres muy friolenta. Si eliges la primera opción, los colores negro y verde olivo serán un acierto total. Pero, si eliges la chamarra extra larga, te sugerimos optar por el negro o el beige para lograr un look de 10.

Accesorios y calzado

Los gorritos son un must esta temporada, pues además de darle un boost a tu outfit, son prácticos y útiles para mantenerte calientita. Si llevas un outfit colorido opta por un beanie en colores claros, como el blanco, beige o camel para armonizar. Si llevas tu outfit monocromático o en colores muy claros, opta por un gorrito en tonos oscuros para que el contraste sea tu aliado.

Para el calzado, mantén tus pies abrigados usando zapatos cerrados, de preferencia tenis o zapatos con acabado polar por dentro para que tu pies nunca se enfríen. Nuestros favoritos son los MTE, que además de ser muy útiles para esta temporada, son cómodos y fáciles de combinar.