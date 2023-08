El look de Eiza González con el que triunfarás en otoño

Eiza González es una de nuestras it girls favoritas que siempre va a la vanguardia en sus outfits y es la primera en llevar las tendencias que triunfarán en cada temporada. En esta ocasión la actriz mexicana nos ha dejado claro cuál será uno de los must have de otoño para lograr un outfit chic y al mismo tiempo cómodo.

Se trata de los ya clásicos loafers de Prada que hacen un regreso triunfal al street style para priorizar la comodidad de nuestros pies sin perder por ningún momento el estilo gracias a su diseño chunky atemporal.

En esta ocasión Eiza los combinó con un ajustado body sin mangas color café y una minifalda a juego con estampado a cuadros, con lo que también comprobamos que las minis otoñales serán otras piezas favoritas de esta nueva temporada.

El look nos da vibes de los 90, que han estado reinando sin tregua tanto en las pasarelas como en los outfits del día a día. El café, que el año pasado se abrió paso de manera estrepitosa, estará de regreso en este cambio de estaciones, así que te recomendamos tenerlo a la mano.

Para combinar perfecto y cerrar una paleta de colores digna del otoño, Eiza combina su look con una bolsa de mano beige, casi blanca, y una práctica tote bag para ir de compras. Obviamente los lentes de sol no pueden faltar y si son cuadrados, mucho mejor.

Los loafers sin duda son un calado que se encarga de elevar cualquier outfit con una estética preppy que será uno de los looks más buscados para cerrar este 2023. ¿Qué te parece su look?