El lujoso collar de Anne Hathaway en Cannes

Anne Hathaway se ha convertido en una de las actrices más elegantes de Hollywood, además de ser una de las favoritas gracias a su talento y simpatía, la cual fusiona perfecto con su belleza.

La actriz engalanó la alfombra roja del Festival de Cannes enfundada en un vestido blanco de lentejuelas con mangas caídas y una larga cola, firmado por Armani, el cual pronunció su silueta, haciéndola lucir como toda una diosa.

Y como si todo lo anterior fuera poco, la actriz complementó su look con un espectacular collar Mediterranean Reverie de Bulgari, con el que acaparó todas las miradas. Una exclusiva pieza de la nueva colección de alta joyería Bulgari Eden The Garden of Wonders. El collar en color plateado lleva una deslumbrante joya de 107.15 quilates de zafiro azul rey, talla cojín, de Sri Lanka.

Un lujoso accesorio que hizo brillar mucho más a Anne, como la it girl en la que se ha convertido, pues cabe mencionar que el exclusivo diseño del collar debutó con ella durante el Festival de Cannes.